Mac Jones a tordu la cheville de Brian Burns et le débat sur le sale jeu a commencé [VIDEO]

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Mac Jones, est sous le feu des critiques après un match dimanche que les Panthers de la Caroline qualifient de « sale ». On vous laisse juger de ce moment où Jones a attrapé la cheville de Brian Burns, la tordant en roulant dimanche.

Sans parler de ce point, mais vous n’aurez pas un meilleur aperçu de la torsion de la cheville de Mac Jones que celle de NFL Films. Vous pouvez clairement voir la prise, le voyage et le roulis. Ce n’est pas génial. pic.twitter.com/pBjUnqJ8Wc – Phil Orban (@philorbanWSOC9) 8 novembre 2021

Initialement, il semblait que Burns avait été blessé sur le jeu, clopinant hors du terrain dans la tente de l’entraîneur. L’ailier défensif raterait une série, avant de revenir sur le terrain. Bien que Burns et les Panthers soient extrêmement chanceux, ce n’était pas plus grave, cela n’a pas empêché son coéquipier Haason Reddick d’appeler Jones pour le jeu.

« Je pensais vraiment que c’était un jeu sale », a déclaré Reddick. « En fait, j’ai vu et été témoin de la pièce pendant qu’elle se déroulait. Au début, il avait l’impression qu’il essayait de trébucher ou de donner un coup de pied à Burns. Et la prochaine chose que vous savez, je l’ai vu tirer sur la cheville de Burns. Je pensais que c’était complètement sale. Espérons que c’est quelque chose que la ligue aborde. »

En réponse, Bill Belichick a déclaré qu’il ne croyait pas que le jeu était sale, mais plutôt une erreur de son quart-arrière. Belichick a déclaré qu’il pensait que Jones pensait que Burns était en possession du ballon et que Jones essayait de le plaquer sur le jeu. Lorsqu’il a été poussé plus loin, l’entraîneur des Patriots a reconnu qu’il n’avait pas vraiment examiné en profondeur le jeu, mais qu’il «se contentait de vous dire ce que j’avais vu sur le jeu». L’explication de Belichick, bien que possible, ne semble pas plausible lorsqu’elle est vue sous un autre angle.

Burns est clairement loin de la pile, et il est difficile compte tenu des positions des autres joueurs sur le terrain que n’importe qui puisse croire que Burns était en possession du ballon.

La ligue n’a pas encore dit si Jones pourrait être condamné à une amende pour la torsion de la cheville. Que vous pensiez ou non que c’était malveillant ou simplement une erreur, il est heureux que Burns aille bien et ne soit pas blessé pendant une longue période.