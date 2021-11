Mac Jones est le QB parfait pour les Patriots et c’est tout ce qui compte

Les éloges pour Mac Jones semblent toujours être formulés dans des mises en garde. Toujours présenter des justifications pour lesquelles il n’est vraiment pas si bon, ou que son succès est dû au plan des Patriots plutôt qu’à son propre talent. Cette analyse est en partie vraie, mais se plier en quatre pour trouver des raisons de dénigrer Jones lors d’une campagne de recrues réussie n’est tout simplement pas utile. Au pire, c’est une tentative fallacieuse de protéger les idées préconçues d’avant le projet.

Ce qui rend la situation de Jones si intéressante, c’est qu’il a été repêché par l’équipe parfaite pour compléter ses compétences. Ce n’est pas différent de Kyler Murray, qui a bénéficié au-delà de toute mesure d’être sélectionné pour piloter l’offensive Air Raid de Kliff Kingsbury. Alors pourquoi la perception de ces deux joueurs est-elle si différente ? Que fait Mac Jones qu’aucune autre recrue de la classe 2021 ne pourrait avoir ? Entrons-y.

Ce que les Patriots font pour aider Mac Jones

Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent pourquoi Jones prospère, mais la plus grande différence entre Jones et le reste de la classe des recrues est la protection. La NFL a actuellement un grave problème de protection dont on ne parle pas vraiment.

Au cours des dernières années, des tacles et des gardes offensifs fidèles ont pris leur retraite de la ligue, et malgré de nombreux prospects de haut niveau entrant dans la mêlée, peu ont réellement réussi. En conséquence, le jeu de ligne dans son ensemble dans la ligue est assez pauvre, ce qui en fait une frénésie d’alimentation pour les rushers de passes. Les Patriots, contrairement aux Jaguars, Jets ou Bears, qui commencent tous les QB recrues, c’est que la Nouvelle-Angleterre avait une ligne pour aider Jones à renforcer sa confiance. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas limogé, en fait, il a été abattu 24 fois cette saison – mais il n’y a pas eu autant de pression que les autres ont subi.

Taux de pression Rookie QB

Zach Wilson : 26,2 % Trevor Lawrence : 21,8 % Justin Fields : 20,7 % Mac Jones : 17,7 %

Cela équivaut à environ 20 à 25 pressions de moins pour Jones cette saison que la recrue la plus proche. C’est presque un jeu complet avec moins de pressions. Cela compte beaucoup.

L’autre aspect majeur de la prospérité de Jones est que les Patriots ne lui demandent pas de lancer trop loin dans le champ. Jones a 5,4 verges aériennes complétées par lancer, 28e dans la NFL. Cela signifie que ses passes ne parcourent en moyenne que 5,4 mètres dans les airs avant la capture, mais avant de penser que cela signifie que Jones ne peut pas lancer en profondeur, considérez qu’Aaron Rodgers et Patrick Mahomes ont tous deux des cotes de chantiers aériens inférieures cette saison, et Tom Brady est juste 0,3 mètre de plus.

Donc, en bref, une bonne protection, sans trop demander – mais ce n’est pas une raison pour dénigrer Jones, car certains des meilleurs QB de la ligue le font.

Ce que fait Mac Jones pour aider les Patriots

Exécuter une vision est également extrêmement important, et malgré l’idée fausse selon laquelle plus de chantiers aériens équivaut à plus de compétences, il faut en fait beaucoup de traitement et de compréhension au point d’attaque pour exceller.

Jones a été tout simplement brillant pour traiter le terrain après le snap et trouver des points faibles dans la défense. Malgré ses faibles verges aériennes, les verges après capture qu’il a aidé à créer sont excellentes en tant que recrue. Il a une moyenne de 5,3 verges YAC cette saison, ce qui est le premier parmi les recrues et le place dans le même stade que Brady (5,4), Kyler Murray (5,6) et Matthew Stafford (5,6).

Il y a aussi des intangibles. Jones se comporte comme un vétéran sur le terrain et inspire la foi des coéquipiers autour de lui. De toute évidence, il en a fait assez pour que ses coéquipiers adhèrent, et c’est d’une importance cruciale pour réussir les séries éliminatoires cette saison.

Jusqu’où cela peut-il emmener la Nouvelle-Angleterre en 2021 ?

Il ne fait aucun doute que les Patriots sont actuellement l’une des équipes les plus en vue de la NFL. Après leur énorme victoire sur le Tennessee cette semaine, les Patriots deviennent rapidement les favoris de l’AFC, au grand dam de tous les autres.

Ce n’était pas censé arriver, du moins pas encore. Mac Jones était un QB recrue entrant dans une équipe en tant que projet et s’attendait à siéger pendant un an et à se préparer à être le joueur du futur. Jusqu’à présent, il en a fait assez non seulement pour mettre l’équipe sur le dos, mais aussi pour devenir l’un des meilleurs jeunes quarts de la ligue lors de sa première saison.

Jones et les Patriots étaient faits l’un pour l’autre. La partie effrayante : ce n’est que le début. Donc, ce sera plus facile si tout le monde accepte simplement que Mac Jones est vraiment si bon, au lieu d’essayer de justifier pourquoi il est vraiment mauvais, puis de devoir rattraper son retard plus tard.