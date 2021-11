Mac Jones est passé de modèle enfant à QB recrue la plus en vue de la NFL

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre semblent avoir leur quart-arrière du futur. La recrue QB Mac Jones a fait parler la NFL après avoir mené la Nouvelle-Angleterre à quatre victoires consécutives.

Dimanche dernier, Jones a réalisé une performance remarquable qui a ouvert les yeux à beaucoup. La recrue a réussi à compléter 19 passes sur 23 pour 198 verges et trois touchés, son premier match de trois touchés dans la NFL, alors que ses Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont fait exploser les Browns de Cleveland.

Le succès précoce de Jones en a surpris plus d’un. Il était le dernier des cinq quarts de premier tour pris lors du repêchage de la NFL en 2021. Il n’avait pas un bras de fusée comme Zach Wilson, le vernis de Trevor Lawrence ou l’athlétisme de Justin Fields. Mais il joue le meilleur de n’importe quelle recrue, peu importe après avoir battu Cam Newton pour le poste de départ au camp.

Aucun autre quart-arrière recrue n’a terminé un match avec une note de passe supérieure à 100 toute la saison. Jones l’a déjà fait cinq fois.

Tyrann Mathieu des Chiefs de Kansas City a remarqué que les gens font volte-face et l’appellent.

Mac Jones n’était pas assez tendance pour vous au début hein maintenant vous l’aimez tous…. Mec, vous êtes tous drôles !!! Jour après jour!!! Vous devriez tous être sur Comedy Central — Tyrann Mathieu (@Mathieu_Era) 16 novembre 2021

Jones a actuellement les Patriots dans le tableau des séries éliminatoires à 6-4. À ce stade, même ses sceptiques les plus ardents lors du repêchage doivent admettre qu’il a été efficace en tant que QB recrue.

Peut-être que les fans de la NFL ne devraient pas être aussi surpris. Pendant son séjour en Alabama, il était une star sur et en dehors du terrain. Il a obtenu en seulement trois ans un diplôme en communication, avec une moyenne pondérée cumulative de 4,0. L’année scolaire suivante, il a continué à jouer en Alabama tout en complétant une maîtrise en gestion du sport, et a tout de même réussi à obtenir son diplôme avec une moyenne cumulative parfaite.

N’oublions pas qu’il a été nommé par consensus All-American et a été finaliste pour le trophée Heisman, en plus de remporter les Davey O’Brien, Johnny Unitas Golden Arm et Manning Awards.

Il a suivi les anciens quarts partants, Jalen Hurts et Tua Tagovailoa. La semaine dernière, le trio Roll Tide a remporté la même semaine pour la première fois depuis qu’ils sont tous devenus pro.

Et si cela ne vous dit pas à quel point il est talentueux, saviez-vous que son premier travail était en tant qu’enfant modèle et acteur ?

Interrogé sur @MerloniFauria sur son premier emploi, Mac Jones a déclaré qu’il était un enfant modèle. « Il y a quelques publicités que vous pouvez essayer de trouver. » – Mark Daniels (@MarkDanielsPJ) 15 novembre 2021

Bien sûr, Internet a trouvé les images :

Jones a parlé à Kirk Herbstreit d’ESPN avant le brouillon de sa carrière de mannequin enfant.

« Mes parents ont toujours voulu que j’essaye des trucs », a expliqué Jones. « Ils ne m’ont jamais vraiment poussé à faire du sport, ce qui est vraiment cool. Alors j’ai essayé la modélisation [and] agissant. »

En plus d’être une charmante enfant star, Jones est définitivement un touche-à-tout. Ce ne sera pas une surprise de le voir candidat recrue de l’année, car il ne fait sans aucun doute que s’améliorer à partir d’ici.