Mac Jones était tout ce dont les Jets avaient besoin que Zach Wilson soit 10z viral

Le match Jets-Patriots de dimanche au MetLife Stadium concernait deux quarts recrues qui jouaient leur deuxième match dans la NFL. Il allait toujours s’agir de Zach Wilson, le deuxième choix au repêchage des Jets, et de Mac Jones, le 15e choix des Patriots.

Au moment où la saignée des Patriots 25-6 des Jets était terminée, il ne faisait aucun doute lequel des deux quarts recrue est le meilleur à ce stade de sa carrière.

Jones.

Jones était tout ce que les Jets voulaient – ​​et avaient besoin – que Wilson soit ce jour-là. Il était prêt et a joué essentiellement sans erreur en ce sens qu’il n’a pas retourné le ballon tandis que Wilson l’a donné quatre fois lors d’interceptions – dont deux lors de ses deux premiers lancers du match.

Après le match, l’entraîneur des Jets, Robert Saleh, a livré la citation la plus révélatrice et la plus appropriée de la journée lorsqu’il a dit à Wilson : « Parfois, c’est bien d’être ennuyeux.

Parce que tu sais ce qu’était Jones ?

Ennuyeuse.

Il était ennuyeux mais efficace, complétant 22 des 30 passes pour 186 verges. Plus important encore, Jones n’a pas lancé d’interception ou perdu un échappé.

C’est l’ingrédient le plus important pour gagner dans la NFL : ne vous battez pas.

L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, a fait carrière en forçant les équipes adverses à commettre des erreurs et en les faisant payer pour elles.

Mac Jones.

En fait, les deux jeux les plus mémorables de Jones n’avaient rien à voir avec le fait qu’il ait lancé le ballon.

L’un est venu sur la course de 26 verges du porteur de ballon de la Nouvelle-Angleterre Damien Harris, sur laquelle il a brisé sept plaqués et au moment où il s’est approché de la ligne de but, toute l’offensive des Patriots le poussait au-dessus du seuil – y compris le quart-arrière recrue qui avait a sprinté les 30 mètres sur le terrain pour entrer dans la mêlée.

Un autre est venu sur un end-around de Kendrick Bourne lorsque Jones a lancé un joli bloc de roulis sur le joueur de ligne défensive des Jets Shaq Lawson, l’amenant au sol.

Zach Wilson après sa quatrième interception de la journée.Charles Wenzelberg/New York Post

“Mac a été constant sur le fait que Mac est simplement Mac et n’essaie pas d’en faire trop”, a déclaré le sécurité des Patriots Devin McCourty.

Wilson a essayé d’en faire trop dimanche. Jones ne l’a pas fait.

“Il n’essaie pas d’être quelqu’un créé par les médias”, a déclaré McCourty. «Il vient juste d’entrer et est lui-même, fait son travail. Il a fait un excellent travail aujourd’hui.”

McCourty a déclaré qu’il n’avait pas vu la course de Harris TD et l’implication de Jones dans celle-ci.

« Un dur à cuire », a déclaré McCourty. « Je suppose que Roll Tide, hein ? »

Harris, un ancien de l’Alabama comme Jones, avec qui il est proche, a perdu un tueur échappé la semaine dernière et a déclaré qu’il était “très déterminé” à marquer sur cette pièce.

Il a félicité les monteurs de lignes d’avoir « bloqué leurs fesses » et a ajouté : « Apparemment, j’ai aussi reçu de l’aide de Mac Jones. Je vais devoir regarder le film.”

Harris a ensuite ajouté: “Je l’apprécie, mais j’espère qu’il ne le fera plus jamais. Nous avons besoin de lui.”

Les Patriots ont besoin de Jones comme les Jets ont besoin de Wilson. Ces deux joueurs sont l’avenir des deux franchises.

“Les Patriots et les Jets vont s’y atteler longtemps [with] ces deux gars vont et viennent », a déclaré McCourty.

Après le match, Jones a donné quelques conseils à son collègue quarterback recrue alors qu’ils se rencontraient sur le terrain.

“Zach va être un très bon joueur et en tant que QB recrue, je lui ai dit après le match que nous devions simplement continuer à nous améliorer”, a déclaré Jones. « Cela fait partie du jeu et notre défense est vraiment bonne. C’est une défense difficile à affronter. Je vais contre eux à l’entraînement et je lance probablement beaucoup de choix.

“C’est nul, mais Zach va être un grand joueur. Il a gardé la tête haute. Il va certainement continuer à grandir, tout comme moi aussi.”