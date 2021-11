Mac Jones explique le sale geste qui a blessé Brian Burns des Panthers

Les Panthers de la Caroline étaient naturellement contrariés dimanche par le quart recrue des Patriots Mac Jones après qu’un contact loin du ballon ait envoyé le secondeur des Panthers Brian Burns au sol de douleur.

Plusieurs vidéos de la pièce ont montré que Jones, qui a tâtonné après avoir été touché par Burns, a attrapé le pied du secondeur et a effectué un mouvement de traction et de torsion. Burns a essayé de revenir au jeu avant de finalement partir sur un chariot, et le secondeur des Panthers Haason Reddick a qualifié la décision de Jones de « complètement sale ».

Lundi, après encore plus d’angles de la pièce sur les réseaux sociaux, Jones a offert son explication dans une interview avec WEEI. Selon Jones, il était un peu désorienté après le coup dur et pensait que Burns avait le ballon.

Sans parler de ce point, mais vous n’aurez pas un meilleur aperçu de la torsion de la cheville de Mac Jones que celle de NFL Films. Vous pouvez clairement voir la prise, le voyage et le roulis. Ce n’est pas génial. pic.twitter.com/pBjUnqJ8Wc – Phil Orban (@philorbanWSOC9) 8 novembre 2021

Via Patriots Wire :

« Après avoir été touché assez fort, je ne savais pas vraiment ce qui se passait exactement. Je pensais qu’il avait le ballon, et c’était mon travail d’essayer de faire le tacle. C’était à peu près ça. Et vous savez, évidemment, quand vous vous levez et que vous voyez que le ballon descend un peu plus sur le terrain… c’était juste un jeu bang-bang, et je ne voulais blesser personne ou quelque chose comme ça. J’essayais juste de le plaquer et de faire le jeu. Parce que vous savez, je ne savais pas vraiment ce qui se passait.

Même si Jones pensait que Burns avait le football, vous ne voulez jamais voir un joueur tordre délibérément la cheville de quelqu’un comme ça. Le simple fait de ralentir Burns aurait suffi à permettre à ses coéquipiers de faire le tacle si Jones pensait vraiment qu’il avait le ballon.

La NFL va examiner le jeu de plus près, mais Jones ne devrait pas faire face à une discipline au-delà d’une éventuelle amende.

La NFL examinera le #Patriots QB Mac Jones saisissant la cheville de Brian Burns dimanche dans le cadre de son processus normal, m’a-t-on dit. Jones risque une amende, mais rien de plus. – Tom Pelissero (@TomPelissero) 8 novembre 2021

Burns a subi une entorse à la cheville et doit passer une IRM cette semaine.