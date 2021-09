Mac Jones, Messi-Ronaldo, Simmons Trade Rumors et questions sur les sacs postaux

Mike et Jesse discutent des implications sur le marché des cartes du fait que Mac Jones soit nommé QB de départ pour les New England Patriots avant de passer en revue les valeurs de certaines autres cartes de football modernes et anciennes. Ils sont ensuite rejoints par Jason Flynn du podcast Soccer Cards United pour parler des plus grands mouvements de la fenêtre de transfert d’été, y compris le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United et le transfert de Lionel Messi à Paris St. Germain et ce que ces mouvements signifient pour les valeurs des cartes. des deux joueurs. Ensuite, Mike et Jesse parlent des dernières nouvelles concernant Ben Simmons voulant quitter Philly avant de clore l’émission avec des questions sur le sac postal.

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Invité : Jason Flynn

Producteur : Ronak Nair

