On peut s’attendre à ce qu’Apple lance un Mac mini haut de gamme mis à jour avec un nouveau design et un processeur au silicium Apple “M1X” plus rapide dans les “prochains mois”, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.



Dans la dernière publication de sa newsletter Power On, Gurman écrit qu’un nouveau ‌Mac mini‌ haut de gamme, qui a déjà été signalé comme présentant un nouveau design avec des ports supplémentaires, devrait remplacer l’actuel ‌Mac mini‌ d’Intel dans « les prochains mois.” Cela signifie vraisemblablement que le nouveau ‌Mac mini‌ pourrait être lancé aux côtés des MacBook Pro 14 et 16 pouces redessinés cet automne. Comme l’écrit Gurman :

L’automne dernier, dans le cadre de son trio de Mac initiaux pour passer aux puces Apple Silicon, la société a mis à jour l’ancienne conception Mac mini avec le processeur M1. Le Mac mini est utilisé pour des tâches plus basiques comme le streaming vidéo, mais de nombreuses personnes l’utilisent comme machine de développement de logiciels, comme serveur ou pour leurs besoins de montage vidéo. Apple le sait, alors il a conservé le modèle Intel. Eh bien, attendez-vous à ce que cela disparaisse dans les prochains mois avec un Mac mini M1X haut de gamme. Il aura un design mis à jour et plus de ports que le modèle actuel.

Le bailleur d’Apple Jon Prosser a partagé en mai des rendus de ce à quoi pourrait ressembler le prochain Mac mini, et selon ces rendus, prétendument basés sur des images de sources internes d’Apple, le nouveau ‌Mac mini‌ comportera un dessus en “plexiglas” et un port d’alimentation magnétique. Le nouveau ‌Mac mini‌ serait également doté de ports supplémentaires.

Cet automne, Apple se prépare à lancer plusieurs nouveaux produits, notamment l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, un nouvel iPad mini, un iPad de base mis à jour, de nouveaux AirPod et des MacBook Pro 14 et 16 pouces entièrement repensés. Avec le nouveau rapport de Gurman aujourd’hui, Apple pourrait lancer ses nouveaux MacBook Pro aux côtés du nouveau «Mac mini» lors d’un événement entièrement axé sur le silicium Mac Apple. L’année dernière, Apple a organisé un événement axé sur la puce de silicium M1 Apple en novembre.