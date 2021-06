Mac mini Stand and Hub arrive de Satechi avec boîtier SSD

Satechi a initialement lancé son support et son hub en aluminium pour Mac mini en 2019, apportant des E/S étendues à l’avant du Mac de bureau et lui donnant un coup de pouce. Désormais, un support et un concentrateur améliorés sont disponibles aujourd’hui et vous permettent d’étendre votre stockage de manière transparente avec un boîtier SSD intégré ainsi que des E/S supplémentaires.

Satechi a annoncé aujourd’hui le nouveau support et hub en aluminium pour Mac mini avec boîtier SSD dans un communiqué de presse et une vidéo. Il comprend toutes les fonctionnalités populaires du support et du concentrateur d’origine, mais avec une finition argentée assortie au Mac mini M1 2020 (toujours compatible avec le Mac mini Intel 2018) et un boîtier SSD utile caché en dessous.

Étant donné que les Mac modernes sont verrouillés dans le stockage avec lequel vous les achetez, le boîtier SSD M.2 SATA intégré avec le nouveau support et concentrateur Satechi signifie que vous pouvez augmenter à moindre coût le stockage de votre Mac mini sans avoir à utiliser un lecteur externe.

Un câble USB-C à l’arrière du support/concentrateur se connecte au Mac mini pour offrir sept ports orientés vers l’avant pour un accès facile ainsi qu’un design épuré et homogène pour compléter le Mac mini.

Le nouveau stand et hub comprend :

1 x port de données USB-C (5 Gbps) 3 x ports USB-A 3.0 (5 Gbps) Lecteurs de cartes SD et microSD (104 Mbps) Prise casque 3,5 mm Boîtier SSD M.2 SATA (SSD non inclus, non compatible avec les SSD NVME)

Le support et le concentrateur améliorés avec boîtier SSD sont désormais disponibles directement auprès de Satechi ainsi que d’Amazon au prix de 99,99 $. Mais jusqu’au 7 juillet, Satechi fait 15% de réduction avec le code “MACMINISSD» à la caisse sur son site Web.

Le support et le hub d’origine (sans boîtier SSD) restent disponibles en argent et gris sidéral pour 79,99 $. Mais au prix de lancement de 85 $, la version mise à niveau est probablement la meilleure option, à moins que vous n’ayez besoin de la finition gris sidéral uniquement disponible avec l’original.

