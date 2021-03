Aujourd’hui, c’est le 20e anniversaire du lancement de Mac OS X, et Macworld a un article intéressant sur l’histoire qui y a conduit. Jason Snell va jusqu’à dire que le nouveau système d’exploitation pour Mac était «un acte de désespoir» de la part d’Apple.

La raison, explique-t-il, est que si Apple avait défini une nouvelle direction pour les ordinateurs personnels avec le lancement du Macintosh en 1984, il avait perdu son chemin à la fin des années 1990…

En 1984, une interface utilisateur graphique sur un ordinateur personnel était révolutionnaire; à la fin des années 90, pas tellement.

Ce système d’exploitation avait été conçu à l’origine pour tenir dans une petite empreinte mémoire et exécuter une application à la fois. Son système multitâche était problématique; cliquer sur un élément dans la barre de menus et maintenir le bouton de la souris enfoncé arrêterait effectivement tout l’ordinateur de fonctionner. Son système de gestion de la mémoire était primitif. Apple avait besoin de créer quelque chose de nouveau, un système plus rapide et plus stable qui pourrait suivre le rythme de Microsoft, qui arrivait chez Apple avec les améliorations de l’interface utilisateur de Windows 95 et les fondements du système d’exploitation moderne de Windows NT.

En 1996, dit Snell, Apple avait abandonné.

Nous savons tous ce qui s’est passé… ensuite.

20 décembre 1996 – Apple Computer, Inc. a annoncé aujourd’hui son intention d’acheter NeXT Software Inc., dans le cadre d’une acquisition amicale pour 400 millions de dollars. En attendant les approbations réglementaires, tous les produits, services et recherches technologiques NeXT feront partie d’Apple Computer, Inc. Dans le cadre de cet accord, Steve Jobs, président-directeur général de NeXT Software, reviendra chez Apple, la société dans laquelle il a cofondé 1976 – rapport au Dr Gilbert F. Amelio, président-directeur général d’Apple.

L’acquisition réunira les portefeuilles technologiques innovants et complémentaires d’Apple et de NeXT et renforcera considérablement la position d’Apple en tant qu’entreprise faisant progresser les normes de l’industrie. Le leadership d’Apple dans les solutions de facilité d’utilisation et multimédias sera associé aux atouts de NeXT en matière de logiciels de développement et d’environnements d’exploitation pour les marchés des entreprises et Internet. Les produits de développement de logiciels orientés objet de NeXT contribueront à l’objectif d’Apple de créer une entreprise de logiciels différenciée et rentable, avec une large gamme de produits pour les marchés des entreprises, des entreprises, de l’éducation et des particuliers.