Macao s’apprête à modifier les lois pour permettre les essais numériques du yuan

Macao poursuit ses préparatifs pour le déploiement du yuan numérique chinois, ce qui pourrait aider à lutter contre l’évasion fiscale dans son industrie opaque du jeu.

Le 13 avril, Ho lat Seng, directeur général du territoire insulaire chinois, a déclaré aux législateurs locaux que le gouvernement prévoyait de modifier la législation qui permettrait l’émission réglementée du yuan numérique chinois pour faciliter les essais de la monnaie numérique:

«Nous maintiendrons la communication avec la Banque populaire de Chine et commencerons une étude de faisabilité autour du lancement du RMB numérique à Macao. Par conséquent, nous devons ajouter des dispositions dans la législation pertinente pour permettre l’introduction de monnaies numériques. »

Selon Ho, l’introduction de la monnaie numérique aidera Macao dans sa lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. L’introduction du yuan numérique pourrait potentiellement renverser la pataca de Macao en tant que monnaie principale, surtout si les autorités décidaient de rendre son utilisation obligatoire.

Les analystes de la société de courtage Sanford C.Bernstein ont souligné le contrôle accru du gouvernement auquel les flux monétaires du RMB numérique chinois seront confrontés:

«Le RMB numérique permettrait au gouvernement de mieux surveiller et contrôler les flux d’argent. Mais cela permettrait également un transfert d’argent plus facile. »

Les junkets sont des intermédiaires qui fournissent des conversions en dollars de Hong Kong et des lignes de crédit pour les gros porteurs à Macao. Ils auraient des inquiétudes quant à l’adoption de la monnaie numérique entièrement traçable de la Chine et pensent que cette décision pourrait effrayer les grands joueurs, dont certains auraient des liens avec la pègre, vers d’autres juridictions. Cela peut nuire considérablement à une industrie du jeu déjà sous le choc des restrictions de voyage induites par la pandémie mondiale.

Il serait difficile pour les gouvernements chinois et de Macao de suivre les revenus imposables du secteur, mais selon ., les revenus des jeux de hasard ont atteint 36,5 milliards de dollars en 2019, le secteur du junket étant responsable de 50%.

Malgré leurs inquiétudes, d’autres pensent que l’adoption du yuan numérique chinois pourrait contribuer à la reprise de Macao. Victoria White de Inside Asian Gaming a noté le 2 avril que l’adoption du yuan numérique pourrait faciliter la circulation de l’argent pour le grand nombre de touristes chinois qui se rendent au centre de jeu chaque année, car elle supprime le besoin de change de devises et son Coûts associés:

«En fin de compte, cela pourrait augmenter les dépenses de consommation globales sur les marchés de masse et haut de gamme, qui sont les segments précis qui ont été les plus touchés par la baisse de la fréquentation et des visites depuis le début de la pandémie COVID-19.