Macará ralentit jusqu’au 9 octobre et Aucas gagne en tant que visiteur en Équateur

in

19/09/2021 à 6h21 CEST

.

Le Macará s’est arrêté ce samedi au 9 octobre dans son empressement à s’approcher de la première place d’Independiente del Valle, qui compte 19 points, à cravate 1-1 pour la septième date de la deuxième phase du championnat équatorien.

Le 9 octobre, il est allé de l’avant avec but du milieu de terrain Danny Luna, qui a reçu une passe retardée de l’attaquant Joao Paredes.

Macará a égalisé par une pénalité, qui a été imposée par l’attaquant Ronald Champang, mais avant le gardien Jorge Pinos a couvert le milieu de terrain visiteur Bryan Rodríguez d’un penalty, et l’arbitre a expulsé à la fin du match le milieu de terrain uruguayen-équatorien Matías Duffard, qui venait d’entrer dans le changement d’Iván Zambrano.

Le 9 octobre, il était quatrième, avec 12 points, et Macará treizième, avec 5.

Les populaires Aucas de Quito ont remporté une précieuse victoire par 1-2 face à Delfín, malgré plusieurs occasions sans faute devant la proue de Johan Padilla de la boîte aux cétacés.

Delfín a pris l’avantage après une attaque rapide de l’attaquant Jostin Alman, qui d’un tir violent a battu le gardien visiteur, l’Uruguayen naturalisé équatorien Damián Frascarelli.

Aucas a réagi et a égalisé avec un score du défenseur Richard Mina, qui a profité d’un rebond en bordure de surface, et le but vainqueur d’Aucas a été transformé par le contre-milieu Johnny Quiñónez, sur penalty.

Aucas a accumulé 10 points et a atteint la huitième place, et Delfín à la onzième, avec 6.

Le vétéran défenseur équatorien Gabriel Achilier a mené Orense à une victoire 2-0 sur Guayaquil City, dans un match difficile pour les deux en raison des systèmes défensifs serrés, en particulier City, qui a tenté de faire match nul, mais ne l’a pas atteint et s’est même retrouvé avec un homme de moins à la 61e minute en raison de l’expulsion du défenseur Jairo Jiménez .

Le vétéran défenseur équatorien Gabriel Achilier a marqué le premier de l’équipe dirigée par l’Espagnol Andrés García, d’un tir précis de la tête et l’attaquant Edson Montaño a converti le deuxième, pour éliminer des dernières places Orense, qui s’est hissé à la neuvième place, avec 10 points, tandis que City est resté troisième, avec 13 points.

La journée se terminera demain, dimanche, avec les matchs : Ligue Quito-Emelec ; Technicien universitaire-Manta et Olmedo-Mushuc Runa.