Macarena Achaga rejoint le remake du Père de la mariée avec Diego Boneta

Mais ce qui rend ce film encore plus spécial que l’original, c’est que tout le casting sera latin et Macarena Achaga est la dernière actrice à rejoindre le projet, selon Deadline. Maca jouera le belle-mère du marié, comme l’explique le même médium.

Andy GarciaL’acteur devenu célèbre pour son rôle dans Ocean’s 11 et la franchise Parrain incarnera George Banks, qui dans la version originale était interprété par Steve Martin. Tandis que Gloria Estefan donnera vie à la femme de Garcia, Adria Arjona à la future mariée et Diego Boneta au marié. Ce projet marquera donc la deuxième collaboration entre Achaga et Boneta.