Peu d’actes soul pourraient chanter autour d’un tube pop et lui donner leur propre livraison inimitable les quatre sommets fait. L’habileté du quatuor Motown à personnaliser les chansons enregistrées pour la première fois pour un public majoritairement blanc était particulièrement évidente en 1968.

Cette année-là, ils ont eu des succès dans le Top 20 des charts pop et R&B avec le succès du Top 5 de Left Banke sur le Hot 100 de deux ans plus tôt, “Walk Away Renee”, et le single pop du Top 10 de Bobby Darin la même année, “If I Were A Carpenter », recoupé selon leurs propres spécifications émouvantes.

Cela aurait donc dû être une petite surprise lorsque le Four Tops Now! album de l’été 1969 comprenait des versions consécutives de chansons de l’un des auteurs-compositeurs blancs les plus prometteurs de l’époque, Jimmy Webb. Sur un LP qui présentait également leurs interprétations de Lennon & McCartney« Eleanor Rigby » et « The Fool On The Hill », Levi Stubbs a appliqué son chant sans égal à « Do What You Gotta Do » et “Parc MacArthur.” Comme pour tout ce que les Tops ont touché, les chansons n’ont plus jamais été les mêmes.

“Do What You Gotta Do” a été enregistré pour la première fois en 1967 par Johnny Rivers, le hitmaker pop prolifique qui, à ce moment-là, avait également coupé la première version de “By The Time I Get To Phoenix” de Webb, peu de temps après pour devenir à jamais associé à Glen Campbell. Le single “Gotta Do” des Tops est devenu un succès substantiel pour eux au Royaume-Uni (mais pas aux États-Unis), atteignant la 11e place.

Des reprises dans tous les genres

“MacArthur Park”, dans toute son excentricité lyrique, avait été immortalisé en 1968 par l’acteur-chanteur Richard Harris. Des couvertures bientôt accumulées par tout le monde de Ray Conniff à Liza Minnelli, et avant la fin de 1969, d’autres seront ajoutées par Waylon Jennings, Tony Bennett, Long John Baldry, le Ray Charles Chanteurs, et bien d’autres.

Écoutez la liste de lecture Four Tops Best Of de uDiscover Music.

Ce qui s’est passé ensuite était l’une des bizarreries du graphique de Motown. Les Tops avaient enregistré leur « MacArthur Park » dès novembre 1968, mais à ce moment-là, la version de Harris était devenue une sensation dans les charts. Le groupe Motown a mis le leur sur Now! album et, même s’il ne s’agissait pas d’un single à l’époque, ils ont souvent ouvert leurs concerts avec.

La demande pour la chanson a finalement appelé à sa sortie en 45, la majeure partie de trois ans plus tard. Il a fait le Hot 100 le 11 septembre 1971, se hissant dans le Top 40 avec un sommet n ° 38, et est entré dans le compte à rebours R&B le 18 septembre, s’attaquant au n ° 27. Les Tops allaient bientôt renouer avec les marchés de la soul et de la pop, avec un remake de Le blues moody hit, “Simple Game” au début de 1972.

Achetez ou diffusez « MacArthur Park » sur Four Tops Now !.