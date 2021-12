Macaulay Culkin Combien avez-vous gagné pour avoir participé à « My Poor Little Angel » ?

Le célèbre acteur Macaulay Culkin a réussi à atteindre le sommet dès son plus jeune âge grâce à sa participation en tant que protagoniste dans les films de « Mon pauvre petit ange”, Être ceux qui continuent à être reproduits de nombreuses années plus tard.

Il y a quelques semaines, la diffusion de films de Noël était partout, sans doute l’un des films Le plus emblématique et préféré de presque toutes les familles, Mi Pobre Angelito, qui est devenu le classique idéal à voir pendant le mois de décembre.

Le film met en vedette Macaulay Culkin qui incarne Kevin McCallister, le frère cadet des frères McCallister, âgé d’à peine huit ans.

La veille de Noël, il se dispute avec plusieurs membres de sa famille, ce qui amène sa mère à l’envoyer dormir dans le grenier, juste un jour avant ses vacances de Noël à Paris.

Cependant, la famille se lève tard le matin où ils ont dû prendre le vol, ils oublient donc Kevin chez lui et il doit le défendre contre deux voleurs qui veulent entrer pour voler.

Il convient de mentionner que pour le premier film de « My Poor Little Angel », Macaulay Culkin avait un salaire de 110 000 dollars, mais pour la deuxième partie le revenu était de 4,5 millions de dollars, ce qui représenterait plus de 92 millions de pesos mexicains.

Cependant, il est important de noter que l’acteur a également reçu une partie des recettes au box-office.

D’autre part, Macaulay Culkin est né le 26 août 1980 et a commencé sa carrière à l’âge de quatre ans.

Cependant, son ascension vers la gloire est survenue lorsqu’il est apparu dans le film Uncle Buck to the Rescue en 1989 et que son salaire aurait été de 40 000 $.

D’autre part, Macaulay Culkin a joué en 1994 dans le film de Ricky Ricón (Richie Rich) pour lequel il a reçu la somme de 8 millions de dollars.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, Culkin est également apparu dans le film My First Kiss (My Girl) aux côtés d’Anna Chlumsky, Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis.

C’est ainsi que durant les années 90, l’acteur de My Poor Little Angel est devenu l’une des plus grandes stars.

Cependant, les années qui ont suivi son succès ont été assez complexes pour sa carrière artistique.

Mais, des années plus tard et heureusement, c’est du passé et aujourd’hui, Macaulay Culkin a l’air plus heureux que jamais.

Et c’est que, avec un nouvel air dans sa carrière et une relation amoureuse heureuse, l’acteur semble avoir surmonté ses problèmes et aujourd’hui il réussit à nouveau.

Cela a été démontré il y a quelques mois, lorsqu’il a fait son retour à la télévision pour jouer dans American Horror Story.