Macaulay Culkin confirme le statut du redémarrage de Disney + « Seul à la maison »

Après de nombreuses spéculations de fans et de décennies, il y a enfin une suite Home Alone en préparation. Pendant des semaines, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Disney+ faisait revivre la franchise classique des films de vacances. Maintenant, la star des deux premiers films a confirmé qu’un autre film se concrétise à 100%, intitulé Home Sweet Home Alone – un film qui reprendra les événements des deux premiers films, Home Alone et Home Alone 2: Lost à New York. Malheureusement, il ne sera pas dans le prochain film.

« Hé vous tous. Juste un avertissement puisque j’ai souvent eu cette question aujourd’hui: je ne suis PAS dans le nouveau redémarrage de Home Alone. Je souhaite cependant à tous les participants la meilleure des chances », a écrit Macaulay Culkin sur Twitter. Culkin a joué le rôle de Kevin McCallister, le pré-adolescent qui a été laissé seul à la maison par erreur à deux reprises pendant les vacances de Noël.

Selon Entertainment Weekly, le nouveau film a été annoncé pour la première fois en 2019. Il s’agira d’une réinvention de l’original, la chronique de Max Mercer, 10 ans (Archie Yates de Jojo Rabbit), qui est accidentellement laissé pour compte lorsque sa famille se rend à Tokyo pour Noël. Comme Kevin McCalister, Max est d’abord heureux d’être seul. Comme Kevin, il se retrouve dans un lien lorsqu’il doit se sortir du complot de deux voleurs mariés (Ellie Kemper et Rob Delaney) qui tentent de s’introduire chez lui. Kenan Thompson joue dans le film. Le film, agissant comme une suite des deux premiers par rapports, est écrit par les scénaristes de Saturday Night Live Mikey Day et Streeter Seidell et réalisé par Dan Mazer. La première bande-annonce de Home Sweet Home Alone, qui est sortie la semaine dernière, présente une surprenante apparition de Buzz McCallister (Devin Ratray) en tant qu’officier de police vérifiant la résidence du jeune garçon en question faisant des ravages cette fois-ci.

Le premier film est sorti en 1990 et suit McCalister alors qu’il combat deux cambrioleurs après que sa famille l’ait accidentellement laissé chez lui à Chicago pendant leurs vacances de Noël à Paris. Dans le suivi de 1992, McCallister se retrouve à New York après avoir été séparé de sa famille à l’aéroport de Chicago en route pour la Floride. Home Alone 2: Lost In New York a rapporté près de 360 ​​millions de dollars. L’original a rapporté près de 478 millions de dollars. Caulkin n’a pas joué dans les films suivants.