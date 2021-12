Macaulay Culkin — De bons gènes ou de bons docteurs ?!

C’est dur de partir Macaulay Culkin seul avec ces beaux looks!

Voici la version de 20 ans de l’enfant acteur faisant de la presse pour une pièce à Londres en 2000 (à gauche). À l’âge de 10 ans, il était déjà l’une des plus grandes stars pour ses pitreries hilarantes dans les films de vacances « Home Alone » et « Home Alone 2: Lost In New York ».

Et, 21 ans plus tard… L’icône de Noël de 41 ans a montré son sens de la mode suave dans des lunettes élégantes alors qu’il se pavanait sur Hollywood Boulevard aux côtés d’autres grandes célébrités lors de la Gucci Love Parade à Hollywood le mois dernier (à droite).

