Macaulay Culkin et Brenda Song accueillent leur premier enfant

Le couple d’acteurs Macaulay Culkin et Chanson de Brenda Ils sont déjà parents d’une petite fille et ont baptisé leur fille Dakota, en l’honneur de la sœur de l’acteur des films « Mon pauvre petit ange » qui a perdu la vie.

C’est vrai, Macaulay Culkin et sa partenaire, Brenda Song, sont devenus les pères d’un bébé en bonne santé qui s’appelait Dakota Song Culkin.

Le bébé est né le 5 avril 2021 dans la ville de Los Angeles, pesant un peu moins de trois kilos.

A noter qu’elle est la première fille du couple d’acteurs et a été nommée Dakota par la sœur de Maculay, qui a malheureusement perdu la vie en 2008.

Lorsqu’ils ont annoncé la naissance de leur fille, Culkin et Song ont été extrêmement discrets et n’ont même pas inclus de publications sur les réseaux sociaux.

Cependant, ils ont ensuite été interrogés par le magazine Esquire et ont brièvement déclaré qu’ils étaient ravis.

Bien qu’ils en sachent très peu, le couple s’est rencontré dans un film tourné en Thaïlande il y a quelques années, et en 2017, ils ont commencé une relation jusqu’à ce qu’ils décident d’emménager ensemble.

Interviewée par Esquire à propos de l’acteur de « My Poor Little Angel », Song a déclaré qu’elle ne pouvait pas être avec lui et ne pas être heureuse, tandis que Macaulay a déclaré, alors qu’ils commençaient tout juste, qu’elle était « l’autre chaussure » qu’il attendait. pour. , un échantillon du grand amour qu’ils ont l’un pour l’autre.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la célèbre actrice qui était à Disney il y a plusieurs années avait été fiancée au frère de Miley Cyrus, Trace Cyrus.

Cependant, ils ont mis fin à leur relation en juin 2012, tandis que Culkin, quant à lui, est sorti avec Mila Kunis pendant près de neuf ans avant de se séparer en janvier 2011.

Il convient de mentionner qu’auparavant, Macaulay avait exprimé son désir de fonder une famille avec l’ancienne star de Disney, 31 ans, et a déclaré depuis lors qu’ils « s’entraînaient beaucoup ».

Nous le résolvons, en faisant travailler le temps. Parce que rien ne vous excite plus que lorsque votre femme entre dans la pièce et dit : « Chérie, j’ovule ».

En effet, au mois d’août 2018, Macaulay Culkin a déclaré dans un podcast « Je vais faire des bébés », en référence à ses souhaits de fonder une famille avec Brenda Song.