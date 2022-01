Macaulay McGowan : « Je vais à Madrid pour prendre la retraite de Sergio Maravilla Martínez »

Dario Pérez

@ Ringsider2020

La désignation de Macaulay McGowan (14-2-1, 3 KO) comme rival de Sergio « Maravilla » Martínez Cela a surpris beaucoup de gens, en particulier ceux qui ne sont pas des fans proches de la boxe britannique. Chez ESPABOX on a donné le scoop le 5 décembre.

Le joueur de 27 ans de Manchester apparaîtra à Madrid le 27 janvier avec toutes les envies du monde avant un combat qui, s’il gagne, pourrait changer sa vie. Il vient d’un an sans boxe après ses deux premières défaites, mais avec une nouvelle équipe de travail, et il a reçu ESPABOX pour se présenter aux fans espagnols et préciser que son intention lors de son voyage à Madrid est de retirer l’Argentin vivant à notre pays.

-Salut, merci d’être avec nous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment se définit Macaulay McGowan ?

-C’est un plaisir. (Passe à l’espagnol, crie) Bonjour, je m’appelle Macaulay McGowan. Je suis un combattant dur, fort et qualifié avec détermination.

-Quels sont tes débuts dans la boxe, depuis quand tu commences à devenir professionnel ?

– Depuis que je suis enfant, j’aime me battre, et j’ai commencé la boxe amateur, j’étais bon dans ce domaine. J’ai gagné des titres, j’ai été champion d’Angleterre et de Grande-Bretagne, et je suis très vite devenu professionnel. J’ai franchi le pas la même année où Sergio Martínez a pris sa retraite pour la première fois après le combat contre Miguel Cotto… C’est dingue !

-Le destin est capricieux parfois…

-Eh bien, oui, parce que j’ai commencé quand il semblait terminer sa carrière, et maintenant j’ai devant moi sa potentielle retraite définitive au cas où il le battrait. L’histoire pourrait me mettre au même endroit que Cotto dans le sens de retirer une légende comme Sergio Martínez. Je veux gagner à tout prix. Pas pour le retirer, mais j’ai ma propre carrière, je cherche ma place, j’ai 27 ans et dans la fleur de l’âge, il n’a rien à prouver et je veux faire dérailler ce train ; C’est mon heure, et je vois l’heure pour l’ancien combattant de céder la place au sang neuf.

« Je suis Rocky Balboa et il est Apollo Creed »

-On t’a vu photographié avec Maravilla, tu as grandi en regardant leurs combats… Et maintenant tu vas faire dérailler ce train. Y a-t-il quelque chose de personnel derrière ?

-Bien sûr que non. J’ai grandi en le regardant avec Chávez Jr., battant mes compatriotes comme Martin Murray, Matthew Macklin, Darren Barker, etc. Il boxait déjà quand j’ai commencé, incroyable, mais il n’y a pas du tout de mésentente entre nous, je veux juste faire mon travail et le battre. C’est le sport, j’aimerais atteindre tout ce qu’il a été, c’est pourquoi je dois le vaincre.

-Nous nous concentrons sur votre carrière. Vous devenez pro en 2014, et vos premières années sont magnifiques, jusqu’en 2019 inclus, même avec une interruption de deux ans, vous gagnez tous les combats sauf un match nul avec Jez Smith. Parlez-nous de cette évolution.

-De 2017 à 2019, j’ai dû rester immobile en matière de combat (pas en tant que boxeur, car j’ai continué à m’entraîner sans relâche dans le gymnase), mais en 2019 je suis revenu avec deux bonnes victoires. C’était une époque où, en raison de nombreuses circonstances, aucune opportunité ne se présentait.

-2020 est là, la pandémie et vos deux premières défaites, presque suivies en novembre et décembre, contre deux invaincus comme Tursynbay Kulakhmet et Kieron Conway.

-Oui, j’ai attrapé deux combats pour lesquels ils m’ont donné un court préavis et je n’ai pas pu me préparer de manière optimale, donc je n’ai pas pu les gagner. Je les ai acceptés parce que je suis boxeur professionnel et parce que je n’ai pas reçu de combats qui m’étaient propices, donc je ne voulais pas non plus les rejeter car avec toute la question du COVID-19, beaucoup moins d’événements ont été organisés.

-A propos de ces deux combats, et sachant qu’en tant que boxeur ce que tu veux le plus c’est combattre en haut du ring, qu’est-ce qui te fait accepter le deuxième seulement un mois après le premier ? Avez-vous eu un problème en tant que promoteur, manager ou autre ?

-À cause de la pandémie, personne ne voulait se battre avec des gens comme moi, invaincu. Je voulais des combats et je n’ai trouvé que des réponses négatives, alors cette offre nous est venue pour affronter Kulakhmet, un amateur incroyable et invaincu en tant que professionnel, gaucher, et nous l’avons acceptée. Ce n’est pas qu’il n’était pas bien préparé comme je l’ai dit, mais il n’a pas eu le temps de bien concentrer le camp. Un mois plus tard, comme vous le dites, cette option est sortie contre Conway sur l’affiche de Joshua-Pulev, un événement impressionnant, et je voulais essayer à nouveau de me racheter pour ne pas avoir été bien dans ce combat, même si je n’ai pas atteint le niveau souhaité. niveau non plus.



Mais c’est que je suis une battante, et quand j’en ai l’opportunité je ne la laisse pas arriver. Quand tu bats déjà tes premiers rivaux, qui ne sont pas du meilleur niveau, tu dois te mesurer aux meilleurs, et je regretterais plus si j’avais raté ces combats que si j’étais vaincu. J’ai choisi de saisir l’opportunité, et cela n’a pas miné ma confiance en moi ou quoi que ce soit, mais deux défaites qui ne veulent rien dire m’ont fait m’entraîner plus durement ; rien ne se passe, les gens perdent tous les jours, c’est de la boxe et l’important n’est pas ce que vous perdez, c’est ce que vous gagnez. À la fin de ma carrière, je ne me souviendrai pas de défaites, mais de victoires comme celle que je remporterai contre Sergio Martínez (rires).

-Quels changements avez-vous apportés pour modifier ces derniers résultats ?

-J’ai rejoint l’un des meilleurs entraîneurs britanniques et mondiaux, Joe Gallagher ; Je ne le dis pas, c’est qu’il est devenu le Meilleur Coach du Monde pour le magazine The Ring, donc être avec lui m’a beaucoup apporté, même si en 2021 nous ne nous sommes pas battus non plus. Mais je suis très bien entraîné pour cet événement en Espagne, nous nous concentrons sur la défaite de Sergio Martínez, c’est pour moi comme Rocky Balboa contre Apollo Creed, je suis Rocky et je dois surprendre la légende.

-Et maintenant, l’Espagne. Que signifie cette opportunité pour vous, au-delà d’imiter Rocky ?

-C’est tout, car cette année nous avons encore une fois manqué de soirées, et qu’ils me proposent de me battre avec Sergio Martínez est une opportunité incroyable que je ne pouvais pas manquer. C’est l’opportunité de réaliser une nuit de gloire, ce que j’ai toujours voulu dans le monde de la boxe, vaincre quelqu’un comme lui va être impressionnant, c’est la seule chose que je veux et pour ce que je suis, avec mon coach, absolument concentré. J’y pense depuis que je savais que le combat aurait lieu.



-Comment as-tu découvert que tu pouvais combattre en Espagne contre Maravilla ?

-J’ai reçu un WhatsApp de MTK un dimanche soir évoquant la possibilité d’affronter Sergio Martínez, et j’ai dit « quoi ? » (met ses mains sur sa tête). Un autre boxeur l’avait refusé, et j’ai accepté à un moment donné, j’ai examiné les options d’avoir un nouvel entraîneur pour le rendez-vous et j’ai pu l’arranger avec Joe Gallagher. Alors lundi je suis allé à la salle de gym et j’en parlais à tout le monde (rires, encouragé), j’étais déjà un peu déprimé d’avoir pris autant de temps sans me battre et il n’y avait rien à l’horizon, et c’était une ruée du coup, hors de nulle part.

– Les négociations avec l’équipe MaravillaBox ont-elles été faciles ? Nous savons déjà que l’Espagne n’est pas un pays qui peut se permettre des sacs aussi volumineux que le Royaume-Uni.

-Le combat est rendu possible en grande partie par Ricky Pow, en tant que lien entre MTK et l’équipe de Sergio, et je le remercie beaucoup. Et négocier avec l’environnement de Sergio a été très facile, autant lui demander s’il voulait le combat, dire oui et peu d’autre… C’est ainsi que la boxe devrait toujours être ! Pas de jeux, pas de gâchis, rien, quelques conditions proposées, elles sont acceptées et nous avons l’accord. Et, à propos du sac, quand on est boxeur il faut prendre des risques, et je sais que, si je gagne le combat, sûrement mon prochain sac est déjà haut. En plus de ne pas boxer uniquement pour de l’argent, c’est aussi pour la gloire de gagner.

-Comment se passe la préparation, juste un mois après le duel ?

-Je fais la meilleure préparation de ma vie, je n’ai jamais eu d’entraînement comme ça, donnant tout et plus à tout moment : mentalement et physiquement. C’est la meilleure chance que je puisse avoir, et je vais entrer dans ce ring en me sentant Superman, confiant et sachant que je vais remporter la plus grande victoire de ma carrière.

«Au combat, il y aura beaucoup de combats et d’action»

-Quel est ton style le plus caractéristique sur le ring ? Quel combat pouvons-nous attendre de vous ?

-Au début de ma carrière, j’étais beaucoup plus un boxeur tactile, mais ensuite j’ai commencé à aller un peu plus loin, à prendre le rôle d’agresseur habituellement. Parfois, je pense que mon cœur passe devant ma tête, mais je le fais pour le spectacle. Nous aurons un plan de combat et je m’y tiendrai. Ce sera très bien, il y aura de tout, mais sûrement beaucoup de combats et beaucoup d’action.

-Si vous gagnez Maravilla Martínez, qui est très haut sur les listes WBA, dans quelle position seriez-vous face à ce 2022 qui arrive ?

-Ce serait fou d’être là dans le premier classé, oui, et j’aimerais me battre avec n’importe qui, je me fiche du rival. Quand je battra Sergio, amenez-moi qui vous voulez, Golovkin ou qui que ce soit.

-Merci d’avoir reçu ESPABOX, Macaulay. Bonne chance et que le meilleur gagne.

-Merci beaucoup (en espagnol), ça a été un plaisir et j’espère vous voir tous le jour du combat à Madrid. Je vais essayer de venir du Royaume-Uni pour dépasser la légende.

L’interview complète de Macaulay McGowan peut être visionnée (en anglais, avec traduction immédiate) ce soir à partir d’environ 22h15 sur ce lien.