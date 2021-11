MacBook Air 2022 redessiné d’Apple : tout ce que nous savons

L’actualisation du MacBook Air de nouvelle génération à venir en 2022 verra Apple introduire la plus grande mise à jour de conception du MacBook Air‌ depuis 2010, date à laquelle Apple a introduit les modèles 11 et 13 pouces. Nous nous attendons à une refonte totale du look de la machine, et ce guide regroupe toutes les rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent.

Concevoir

Apple supprime le design en forme de coin du MacBook Air‌, et il n’y aura pas de look effilé pour la version de nouvelle génération. Les modèles ‌MacBook Air‌ actuels sont plus épais à l’arrière, puis se rétrécissent vers un design plus fin à l’avant, mais Apple passera plutôt à un design plus proche du MacBook Pro avec une forme uniforme.



Le prochain ‌MacBook Air‌ sera plus fin et plus léger que la version actuelle, et il devrait adopter des éléments de conception à la fois du MacBook Pro et de l’iMac 24 pouces. Les rumeurs indiquent que la machine comportera de minces lunettes blanc cassé et un clavier blanc cassé assorti, le châssis étant disponible dans plusieurs couleurs de type iMac.

Apple a publié le ‌iMac‌ en bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et violet, et nous avons pu voir certaines des mêmes options de couleur disponibles pour le ‌MacBook Air‌. Cela a du sens car le MacBook Air‌ est une machine d’entrée de gamme amusante tout comme le ‌iMac‌ 24 pouces et les couleurs le distingueront des modèles MacBook Pro haut de gamme argent et gris sidéral.

Affichage

Apple a introduit un mini-écran LED avec le MacBook Pro, et le MacBook Air‌ pourrait adopter la même technologie. Nous ne savons pas encore si l’écran comportera une encoche comme le MacBook Pro, mais cela pourrait arriver si les lunettes sont suffisamment fines. Cela dit, une encoche peut être plus visible dans une couleur blanc cassé, Apple peut donc décider de ne pas en inclure.

Appellation

Leaker Dylandkt a affirmé qu’Apple envisageait peut-être à nouveau de supprimer le surnom « Air », pour revenir au nom autonome « MacBook ». On ne sait pas si cela se produira, mais c’est une possibilité car Apple a fait la même chose dans le passé avec le lancement du MacBook 12 pouces, désormais abandonné.

Clavier

Le clavier du ‌MacBook Air‌ devrait être similaire au clavier du MacBook Pro avec des touches de fonction pleine grandeur. Avec le MacBook Pro, Apple a rendu tout le clavier noir, y compris l’espace sous les touches. Apple pourrait peut-être faire la même chose pour le ‌MacBook Air‌, uniquement en blanc.

Caméra

Le ‌MacBook Air‌ de nouvelle génération devrait avoir le même appareil photo 1080p que celui utilisé dans le MacBook Pro. C’est une amélioration par rapport à l’appareil photo 720p actuel et amélioré avec le processeur de signal d’image dans les puces d’Apple, mais ce n’est pas aussi bon que la qualité de l’appareil photo disponible sur les iPhones et les iPads.

Ports

Alors que le ‌MacBook Air‌ comportera plusieurs ports USB-C/Thunderbolt, il ne devrait pas adopter un emplacement pour carte SD ou un port HDMI, ces options restant limitées au MacBook Pro pour séparer les deux machines.

Puce de silicium M2 Apple

Apple travaillerait sur une nouvelle puce « M2 » pour le ‌MacBook Air‌. Le ‌M2‌ ne sera pas aussi puissant que les puces M1 Pro et M1 Max utilisées dans les modèles MacBook Pro, mais ce sera une version améliorée de la puce M1 à faible consommation.



La puce ‌M1‌ pourrait comporter le même nombre de cœurs de calcul que la ‌M1‌ (huit), mais elle devrait comporter des améliorations de vitesse. Il pourrait également avoir des graphismes améliorés avec neuf ou 10 cœurs GPU, contre sept ou huit dans le M1‌ ‌MacBook Air‌ actuel.

Rendu

Le leaker Jon Prosser, qui a des antécédents mitigés en ce qui concerne la prédiction des plans d’Apple, a créé des rendus du nouveau «MacBook Air» dans une variété de couleurs de type iMac.

Nous nous attendons à ce que le ‌MacBook Air‌ soit lancé en 2022, mais un calendrier ferme n’a pas encore été fixé. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo s’attend à ce que la production de masse commence à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre, suggérant un lancement vers août ou septembre, tandis que le leaker Dylandkt a déclaré que la machine sortirait à la mi-2022.