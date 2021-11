MacBook Air génère 6,5 millions de livraisons d’ordinateurs portables Apple au troisième trimestre 2021

Apple a livré 6,5 millions d’ordinateurs portables au troisième trimestre de cette année, en grande partie grâce à la forte demande pour le MacBook Air alimenté par M1.



C’est selon le cabinet d’études Strategy Analytics, dont les données placent Apple au quatrième rang des vendeurs d’ordinateurs portables entre juillet et septembre, lui procurant 10 % de part de marché mondial et une croissance de 10 % d’une année sur l’autre.

Lenovo a pris la première place dans le top cinq en expédiant 15,3 millions d’unités, soit 23 % de part de marché, tandis que HP et Dell ont expédié 14,3 millions et 12,2 millions d’unités pour gagner respectivement 21 % et 18 % de part de marché.

Selon le rapport, la plupart des fournisseurs ont dépassé les niveaux records de 2020, tandis que Dell a dépassé les taux de croissance avec une augmentation massive de 50 % d’une année sur l’autre. Dans le même temps, les dépenses de consommation ont augmenté grâce à des remises plus importantes sur des produits haut de gamme comme le « MacBook Air ».



Y compris d’autres marques en dehors du top cinq, 66,8 millions d’ordinateurs portables ont été expédiés au cours du trimestre, bien que le chiffre aurait probablement été plus élevé sans les contraintes d’approvisionnement et les pénuries de puces qui ont frappé les entreprises technologiques, dont Apple.

Apple a annoncé la semaine dernière un chiffre d’affaires Mac de 9,17 milliards de dollars au quatrième trimestre de son exercice 2021, ce qui constitue un record de revenus trimestriels pour les Mac. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il y avait une « forte demande » pour le M1 ‌MacBook Air‌ en particulier.

Apple devrait sortir un MacBook Air‌ avec un tout nouveau design et une puce M2 conçue par Apple dans environ six à huit mois. Les rumeurs suggèrent que l’ordinateur portable aura un design similaire à celui de l’iMac 24 pouces, y compris des cadres blanc cassé autour de l’écran et une variété de choix de couleurs.

