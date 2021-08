MacBook Pro 14 pouces pourrait être une bête puissante – mais chère – d’un ordinateur portable

Le MacBook Pro 14 pouces d’Apple pourrait connaître une hausse de prix par rapport au modèle actuel de 13 pouces, et il offrira les mêmes performances que le rafraîchissement du MacBook Pro 16 pouces qui, selon les rumeurs, arrivera plus tard cette année.

Il s’agit de la dernière rumeur sur Twitter du leaker Dylandkt, un développeur iOS qui a produit pas mal de spéculations liées à Apple ces derniers temps, et a été sur l’argent dans le passé avec quelques rumeurs.

Il est réconfortant de noter que les deux MacBook Pro qui arriveront cet automne auront la même puce et les mêmes performances. C’est définitivement une victoire pour ceux qui aiment opter pour la plus petite taille mais s’attendent à une augmentation notable du prix du 14 pouces par rapport au 13 pouces.24 août 2021

Dans un tweet de suivi, Dylandkt précise que les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces auront la même puce M1X (si c’est ainsi que la suite M1 s’appelle), et donc ceux qui achètent le modèle plus portable ont gagné ne faites pas de compromis sur les performances par rapport à l’ordinateur portable avec un châssis plus grand.

Le prix du nouveau MacBook Pro 14 pouces augmentera également, affirme le leaker, nous envisageons donc une augmentation par rapport au prix de départ du modèle de base actuel de la version 13 pouces (alimenté par M1), qui démarre à 1 299 $ / 1 299 £.

Dylandkt a déclaré à MacRumors que ce nouveau modèle 14 pouces pourrait être présenté à peu près au même niveau que le MacBook Pro 13 pouces haut de gamme existant, avec cette version (alimentée par Intel) à partir de 1 799 $ / 1 799 £.

Le prix du MacBook Pro 16 pouces devrait rester bloqué avec cette actualisation entrante, la machine commençant actuellement à 2 399 $ / 2 399 £.

Ainsi, nous pourrions envisager une forte hausse pour le modèle 14 pouces, peut-être à plus de 2 000 $ / 2 000 £, et Dylandkt observe que cette version sera beaucoup plus chère que l’ordinateur portable 16 pouces en raison de leurs performances similaires. niveaux, ce qui est logique.

Apple devrait lancer ces prétendus nouveaux modèles de MacBook Pro en octobre ou en novembre, la production en série des ordinateurs portables entrants étant déjà lancée selon les rumeurs.

Analyse : devrions-nous commencer à nous inquiéter de l’abordabilité du MacBook ?

Rappelez-vous comme toujours, ce ne sont que des bavardages de la vigne, alors prenez tout cela avec beaucoup de prudence – mais une forte augmentation des prix de cette ampleur sera sûrement une pilule amère à avaler pour de nombreux acheteurs potentiels.

Là encore, si le nouveau MacBook Pro 14 pouces offre en effet un tout nouveau design avec un écran Mini LED sophistiqué et un processeur très puissant pour correspondre au modèle 16 pouces, il est évidemment irréaliste de s’attendre à ce qu’il ne le fasse pas. obtenir une hausse des prix importante. Ces types de mises à niveau ne seront pas bon marché.

Peut-être que le plus gros problème pourrait être que si le plus petit MacBook Pro voit ses prix augmenter, le moulin à rumeurs suppose également que le prochain rafraîchissement du MacBook Air – censé arriver mi-2022 – sera également hérissé de mises à niveau savoureuses comme cet écran Mini LED, et peut-être même une puce M2, ce qui pourrait encore une fois augmenter considérablement le prix.

Nous laissant avec la perspective que les ordinateurs portables Apple abordables deviennent nettement plus minces sur le terrain – bien que la société doive évidemment garder certaines options budgétaires sur la table. De toute évidence, cela devrait se produire, et cela pourrait signifier quelque chose comme le maintien du MacBook Air (M1) actuel en tant qu’option conviviale pour le portefeuille aux côtés du modèle 2022, comme nous l’avons déjà évoqué.