MacBook Pro 16 pouces indisponible ou retardé dans de nombreux magasins

Le MacBook Pro 16 pouces s’affiche comme indisponible pour le ramassage dans de nombreux magasins Apple, les commandes en ligne indiquant également une expédition retardée.

Cela crée naturellement des spéculations sur un lancement imminent du prochain modèle M1X…

Mark Gurman a repéré le problème.

Le MacBook Pro 16 pouces (qui, si vous avez perdu la trace, utilise toujours Intel et n’a pas été mis à jour depuis * 2 * ans) n’est pas disponible pour le ramassage dans de nombreux magasins Apple ainsi que des retards d’expédition.

Bien que personne ne soit plus heureux que moi de voir le lancement du MacBook Pro 2021 16 pouces avec Apple Silicon, il existe une autre explication au manque de disponibilité immédiate : les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Dès le mois d’avril, Apple avait mis en garde contre l’aggravation des pénuries de composants, affirmant que celles-ci affecteraient la disponibilité de l’iPad et du Mac.

« Nous nous attendons à être limités par l’offre et non par la demande », a déclaré Cook aux analystes. Cook a également expliqué que les « nœuds hérités » sont le plus gros problème de la pénurie, et il est difficile pour Apple de prédire un impact car il y a tellement d’acteurs impliqués. Apple a également vu une aubaine dans la demande d’iPad et de Mac au cours de la dernière année en raison des personnes travaillant et apprenant à domicile au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le problème des « nœuds hérités » est lié à une technologie ancienne sans intérêt mais cruciale que l’on trouve encore dans les appareils d’aujourd’hui, comme les puces utilisées pour piloter les écrans. La société a averti que cela pourrait réduire les revenus des ventes jusqu’à 4 milliards de dollars au cours du trimestre en cours. Apple nous informera probablement de la situation lors de son prochain appel de résultats le 28 octobre.

Tout de même, nous nous attendons à voir un MacBook Pro M1X 16 pouces très bientôt. La production en volume aurait commencé en août alors que la société constitue un stock prêt pour la demande de lancement.

La puce M1X apportera bien sûr des améliorations en termes de performances et d’autonomie. Bloomberg a indiqué que nous nous attendions à voir un total de 10 cœurs – huit hautes performances et deux écoénergétiques. La RAM devrait atteindre 64 Go au maximum.

Nous avons récemment arrondi à quoi d’autre s’attendre de la nouvelle machine.

Les nouveaux MacBook Pro seraient dotés d’un tout nouveau facteur de forme et seraient disponibles dans des tailles d’écran de 14 et 16 pouces utilisant la nouvelle technologie d’écran mini-LED. Les nouveaux MacBook Pro seront censés présenter un nouveau design à bords plats similaire à ce que nous avons vu dans les derniers modèles d’iMac, d’iPad Pro et d’iPhone 12. Un autre changement majeur dans la conception sera la suppression de la barre tactile, Ming-Chi Kuo indiquant qu’Apple reviendra à une rangée de touches de fonction traditionnelle à la place. Bloomberg a également signalé que les nouveaux MacBook Pro comprendront un port HDMI et un emplacement pour carte SD, ainsi que le retour de la technologie MagSafe pour le chargement magnétique. Des images et des diagrammes divulgués dans le cadre d’une attaque de ransomware Apple ont apparemment corroboré cela, montrant un port HDMI, un port USB-C et un emplacement pour carte SD sur le côté droit et un connecteur MagSafe, deux ports USB-C et une prise casque sur le côté gauche.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient être le point culminant d’un prochain événement Apple.

