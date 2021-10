MacBook Pro (2021), expédition des AirPods (3e génération) retardée en Inde ; vérifier la nouvelle date de vente ici

Apple a commencé à afficher la disponibilité du 29 octobre pour les nouveaux MacBook Pro et AirPod sur son site Web indien

La vente des modèles de MacBook Pro (2021) pour les versions 14 et 16 pouces a été repoussée au 29 octobre, vendredi en Inde. La disponibilité des Airpods (3e génération) commence également le même jour. Les derniers MacBook Pro et AirPod qui ont été dévoilés lors d’un événement virtuel la semaine dernière devaient être disponibles à partir du 26 octobre.

Le site Web d’Apple India a publié une bannière informant que le MacBook Pro 14 pouces (2021) et le MacBook Pro 16 pouces (2021) arriveront sur les marchés le 29 octobre. Il en va de même pour les AirPod (3e génération) dont la vente a également été retardée, le Le site officiel des distributeurs Apple Ingram Micro et Redington India a également clignoté « à venir » à ce stade.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro et AirPod, cependant, commenceront à être commercialisés à partir du 26 octobre aux États-Unis selon le calendrier d’origine.

Spécifications du MacBook Pro (2021)

Les modèles 14 et 16 pouces sont tous deux équipés de l’écran Liquid Retina XDR d’Apple, qui est soutenu par la technologie mini-LED. Les deux modèles peuvent être équipés des nouvelles puces M1 Pro ou M1 Max qui incluent jusqu’à 10 cœurs de processeur et jusqu’à 32 cœurs de GPU. Les nouveaux modèles Pro sont livrés avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz utilisant la technologie propriétaire ProMotion précédemment disponible sur les modèles iPad Pro.

Le nouveau modèle Pro n’a pas la Touch Bar mais dispose d’un emplacement pour carte SDXC et d’un port HDMI. Il existe des touches de fonction physiques à la place de la barre tactile ainsi qu’une touche d’échappement plus large.

Les appareils utilisent macOS Monterey prêt à l’emploi qui offre une expérience utilisateur améliorée au nouveau MacBook Pro et inclut des fonctionnalités telles que AirPlay sur Mac, Live Text et Visual Lookup, ainsi qu’un navigateur Safari mis à jour.

Spécifications des AirPod (3e génération)

Les nouveaux AirPods ressemblent aux AirPods Pro mais ont des tiges plus petites et un capteur de force pour les contrôles de pression. Ils incluent Dolby Atmos et l’audio spatial dans Apple Music et la prise en charge de l’égaliseur adaptatif pour personnaliser la lecture de la musique en fonction de la manière dont les écouteurs s’adaptent à l’oreille de l’utilisateur.

La société affirme avoir une heure d’autonomie supplémentaire par rapport aux modèles précédents, 6 heures d’écoute et 4 heures de temps de conversation. Le kit de charge prend en charge le protocole MagSafe d’Apple. L’étui fourni prolonge la durée de vie de la batterie jusqu’à 30 heures pour une charge complète.

Prix ​​MacBook Pro (2021), AirPods (3e génération) en Inde

Le prix du MacBook Pro (2021) commence à Rs. 1 94 900 pour la variante 14 pouces. Le modèle 16 pouces a un prix de départ de Rs. 2,39,900. Aux États-Unis, il commence à 1 999 $ (environ Rs. 1,50 100).

Le prix des AirPod (3e génération) en Inde est fixé à Rs. 18 500 alors qu’aux États-Unis, les nouveaux AirPod coûtent 179 $ (environ Rs. 13 400).

