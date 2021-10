MacBook Pro, AirPods 3 et HomePod

Hier, lundi 18 octobre, un nouvel événement d’entreprise a eu lieu Manzana, intitulé déchaîné. La présentation, qui a eu lieu à 19h00, a montré de nombreuses nouveautés et nouveaux produits qu’Apple sortira bientôt.

Le produit vedette de l’événement a été le nouveau MacBook

Macbook Pro, le produit vedette de l’événement

L’une des principales nouveautés présentées lors de l’événement a été la présentation du MacBook Pro 14 et 16 pouces, qui ont été entièrement rénovés. Apple a décidé d’introduire de nouvelles fonctionnalités, comme un connecteur de charge magnétique. MagSafe, une sortie HDMI et un lecteur de carte SD.

Côté prix, le Macbook 14 pouces coûtera 2 249 euros, avec un SSD de 512 Go et un processeur M1 Pro. En revanche, le Macbook 16 pouces coûtera 2 749 euros. Apple, en revanche, a décidé de supprimer la Touchbar, dont de nombreux utilisateurs n’ont trouvé aucune utilité.

Nous ne pouvons pas oublier le nouveau processeur qu’Apple propose à son public, le Apple M1 Pro, en plus du M1 Max, qui est jusqu’à quatre fois plus puissant sur GPU que le M1. Ces processeurs seront inclus dans les Macbook 14 et 16.

Airpods et Homepods

Apple a souhaité profiter de ce deuxième événement organisé à l’automne pour proposer une nouvelle gamme de produits airpod et homepod. L’entreprise proposera des conférenciers AccueilPods Mini de différentes couleurs, en plus de montrer de nouvelles Airpods 3, qui offrent au client un son spatialisé et un design similaire au Airpods Pro.



Apple Music pour 5 euros… mais avec ‘piège’

En revanche, lors de l’événement Unleashed Apple, il a proposé un nouveau forfait pour s’abonner à Apple Music pour 5 euros par mois. Si nous l’achetons, les utilisateurs pourront accéder à l’intégralité du catalogue Apple Music via Siri uniquement.

