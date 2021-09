MacBook Pro avec Intel et 330€ en plus d’Apple

in

Si estás buscando un buen portátil para trabajar o estudiar, sigue leyendo porque esto te interesa. Si vous êtes fan de l’écosisteme d’Apple où vous êtes pensando en dar el salto, puede que la oferta que hemos encontrado por este MacBook sea justo la que estás esperando. Estamos hablando de un MacBook Pro de 13 pulgadas, en su versión con processeur Intel, que sigue siendo la favorite de muchos usuarios.

La gran oferta que hay en el mercad en cuanto a ordenadores portátiles es abrumadora. No es fácil decantarse por un modelo u otro. No obstante Apple se desmarca de sus competidores con su propio sistema operativo, dando forma a un ecosistema de productos de los que muchos ya no quieren salir. Pour ce motif, pas d’hémos podido dejar pasar la oferta que tiene ahora mismo este MacBook Pro de 13.3 pulgadas y procesador Intel.

Un portatil de gama alta

Este MacBook Pro destaca por muchos aspectsos, donde destacan la potencia y portabilidad. Estamos ante un portátil extremadamente ligero, con solo 1,4 kg de peso y un diseño identifiable en cualquier parte. Todo en un diseño compacto de menos de 1,4 kg. Como decimos, es perfecto para labores de oficina o estudiar e incluso para jugar a títulos no demasiado exigentes. Cuenta con un processeur Intel Core i5 de cuatro núcleos de décima generación, que en este caso está acompañado de 16 GB de RAM y 12 GB de almacenamiento interno.

También cuenta con un excelente rendu graphique gracias al puce Intel de décima generación con Intel Iris Plus Graphics. Este processeur ofrece gráficos hasta un 80 % más rápidos que la generación anterior. Esto significa que también es muy válido para editar video o renderizar contenido en 3D. Aucun podomètre utilisé pour le port d’Apple avec le célèbre clavier Magic Keyboard, qui intègre un mécanisme de tijera avec un enregistrement de 1 mm que nous permette d’écrire avec un seul port Mac. Uno de sus puntos más llamativos es la Touch Bar, que nos pone en bandeja los atajos más útiles y con Touch ID podremos identificarnos con la huella y tener el equipo asegurado contra miradas no deseadas.

Caractéristiques techniques complètes

Processeur: Intel Core i5 (2,0 GHz, 6 Mo)

Mémoire RAM: 16 Go de RAM LPDDR4X 3733Mhz

Durée de la discothèque : SSD de 512 Go

Pantalla: 13,3″ Rétine (2560×1600) IPS

Contrôleur graphiqueo : Graphiques Intel Iris Plus

Connectivité: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth V5

Batería: Polímeros de litio 58Wh

Connexions: 4 x Thunderbolt 3 (USB-C)

Système opérationnel: macOS

Dimensions: 30,40 x 21,24 x 1,56 cm

Peso 1,4 kg

Couleur: Gris Espacial

Con 330 euros de descuento en Amazon

Sabemos que hacerse con uno de los últimos portátiles de Apple no es precisamente barato. Sin embargo, podemos aprovecharnos de las ofertas y descuentos que encontramos de vez en cuando y para eso estamos nosotros. El precio oficial de este MacBook Pro es de 2.129 euros, pero ahora mismo lo encontramos en Amazon ahora por solo 1.799 euros, lo que supone una rebaja de 330 euros sobre su precio habituel. No hace falta recordar que el envío es totalmente gratis para los clientses Prime de Amazon.