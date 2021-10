MacBook Pro avec M1 Max est plus puissant qu’une PS5, mais présente un énorme défaut

Intel a accéléré sa campagne anti-Apple cet automne alors que nous nous rapprochions de l’événement MacBook Pro à la mi-octobre. Nous avons expliqué tout au long de l’année que le SoC personnalisé de la série M est le plus grand cauchemar d’Intel en ce moment. Les MacBooks M1 ont des performances et une autonomie fantastiques, surpassant considérablement les machines à processeur Intel. Intel n’a pas rattrapé Apple et est confronté à la perspective que d’autres grands géants de la technologie développent leurs propres SoC. Google Tensor n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Puis Apple a dévoilé cette semaine les processeurs M1 Pro et M1 Max, tordant le couteau.

La présentation M1 Pro et M1 Max d’Apple a longuement discuté des performances, comparant les nouvelles puces aux meilleurs processeurs d’Intel. Apple a montré que ses puces délivraient plus de puissance par watt que les machines Intel ne pourraient jamais en rêver. Les premiers benchmarks qui ont suivi montrent que les performances du MacBook Pro 2021 sont effectivement spectaculaires. Plus intéressant encore, certains rapports indiquent que la version M1 Max MacBook Pro la plus haut de gamme est plus puissante que la PS5. Mais ce n’est pas nécessairement une nouvelle incroyable pour les joueurs.

Les performances du MacBook Pro M1 Max

Le MacBook Pro 14 pouces le moins cher que vous pouvez acheter coûte 1 999 $. Pour ce prix, vous obtenez un SoC M1 Pro doté d’un processeur à 8 cœurs, d’un GPU à 14 cœurs et de 16 Go de mémoire unifiée. Cette mémoire est également accessible au GPU. Vous devez dépenser 2 899 $ sur un modèle de 14 pouces pour obtenir la puce M1 Max (qui est livrée avec un GPU à 24 cœurs et 32 ​​Go de mémoire).

Le MacBook Pro 2021 le moins cher avec le meilleur SoC M1 Max est le modèle MacBook 16 pouces à 3 899 $. Le SoC dispose d’un processeur à 10 cœurs, d’un GPU à 32 cœurs et de 64 Go de mémoire. Seul le M1 Max bénéficie des options GPU à 24 et 32 ​​cœurs et de l’accès à 64 Go de mémoire. En conséquence, les MacBooks M1 Max offriront les meilleures performances possibles.

En examinant les données disponibles, Notebook Check a estimé les performances en téraflops (TF) pour toutes les nouvelles variantes M1 Pro et M1 Max, comme suit :

GPU M1 2020 à 8 cœurs = 2,6 TF GPU exclusif M1 Pro à 14 cœurs de 14 pouces = 4,5 TF GPU de base M1 Pro à 16 cœurs = 5,2 TF GPU M1 Max à 24 cœurs de milieu de gamme = 7,8 TF M1 Max 32 haut de gamme -core GPU = 10,4 TF

Comparativement, le GPU personnalisé de la PS5 offre 10,28 TF de performances. Les chiffres ci-dessus sont des estimations. Mais les tests de performances réels montreront probablement que le MacBook Pro M1 Max le plus puissant peut offrir des performances de niveau PS5.

Séparément, les nouveaux MacBook Pro sont dotés de SSD avec des vitesses de lecture « à couper le souffle » de 7,4 Go/s. La PS5 contient un SSD personnalisé de 5,5 Go/s. La vitesse du SSD est essentielle pour la vitesse de jeu de la PS5.

Comparaison des performances du GPU par rapport à la puissance entre le MacBook Pro M1 Max et un ordinateur portable PC haut de gamme (MSI GE76 Raider 11UH-053). Source de l’image : Apple Inc.

Qu’en est-il des jeux MacBook Pro ?

Dans sa campagne anti-Apple, l’une des idées récurrentes d’Intel est que les MacBooks M1 ne sont pas parfaits pour les jeux. Comme si les MacBook propulsés par Intel l’étaient.

Il n’en reste pas moins que le MacBook Pro n’est pas un excellent PC de jeu malgré la mise à niveau massive de M1 Pro et M1 Max. Comme l’explique Gizmodo, les joueurs doivent être conscients de quelques problèmes lors de l’achat d’un système de jeu portable.

Tout d’abord, la puissance massive du M1 Max s’accompagne d’un gros bémol. Vous devez payer un supplément pour obtenir le M1 Max. La version GPU à 24 cœurs alimentant un MacBook Pro 14 pouces signifie que vous dépenserez au moins 2 899 $ pour la mise à niveau. C’est un prix élevé pour un ordinateur portable de jeu, étant donné que des solutions plus abordables sont disponibles chez la concurrence.

Mais disons que l’argent n’est pas le problème, surtout si vous avez besoin du MacBook Pro pour des activités professionnelles qui nécessitent plus de puissance. Ensuite, vous rencontrerez un problème différent qui n’a rien à voir avec la volonté d’Apple de prendre en charge les jeux. La plupart des jeux populaires auxquels vous voudriez jouer sur PC ou PS5 ne sont pas disponibles sur macOS. Il ne suffit pas que le M1 Max d’Apple offre des performances de niveau PS5 si les développeurs ne portent pas leurs meilleurs titres sur macOS. Donc, si vous voulez jouer à certains des jeux AAA, vous ne pouvez pas encore le faire sur le nouveau MacBook Pro, peu importe combien d’argent vous êtes prêt à dépenser pour le processeur M1 Max.

Cependant, comme Apple continue de mettre à niveau les SoC de la série M, les développeurs commenceront à y prêter attention. Les machines M1 Max et M1 Pro ne jouent peut-être à aucun des jeux AAA les plus populaires actuellement, mais tout pourrait changer dans quelques années.