MacBook Pro avec Notch a été potentiellement divulgué il y a des mois dans des schémas volés

Suite à une rumeur de dernière minute selon laquelle les prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces pourraient comporter une encoche en haut de l’écran, il a été porté à notre attention que cette conception avait potentiellement été divulguée dans des schémas volés il y a des mois.



En avril, un groupe de ransomware connu sous le nom de REvil a déclaré publiquement qu’il avait eu accès aux informations internes du fournisseur Apple Quanta Computer à Taïwan, et le groupe a exigé un paiement en échange de la confidentialité des informations. Certaines informations ont encore été divulguées, notamment des schémas présumés de modèles MacBook Pro inédits qui corroboraient le retour d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD et de MagSafe.

Maintenant, nous avons appris que l’un des schémas qui a fuité en avril montre un écran MacBook Pro avec une encoche. En fait, la photo présumée d’un MacBook Pro avec une encoche qui a fait surface plus tôt ce week-end est superposée au schéma de l’encoche. Nous avons choisi de ne pas partager d’image du schéma lui-même car il s’agit de matériel volé.

Il n’était pas évident d’après le schéma à lui seul qu’il représentait un affichage à encoches au lieu d’un module de caméra FaceTime standard, mais lorsqu’il est associé à la nouvelle photo qui a fui, la situation devient plus claire. Néanmoins, rien ne garantit qu’Apple ait opté pour un écran à encoches comme conception finale des modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, nous devrons donc attendre l’événement d’Apple pour en être certain.

Une vue rapprochée de l’encoche présumée dans l’image divulguée d’hier semble montrer une caméra FaceTime, un microphone et un capteur de lumière ambiante pour True Tone. Plus tôt cette semaine, un utilisateur de Reddit a affirmé que le prochain MacBook Pro ne comportera pas Face ID malgré une encoche, un capteur Touch ID devant rester au-dessus du clavier pour l’authentification.

Le mois dernier, dans la version bêta de macOS Monterey, MacRumors a découvert des résolutions d’affichage potentielles de 3024×1964 et 3456×2234 pour les rumeurs de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, respectivement. En soustrayant 74 pixels de la hauteur des deux, les résolutions résultantes de 3024×1890 et 3456×2160 correspondent à un rapport hauteur/largeur de 16:10. Tous les MacBook actuels d’Apple présentent un rapport hauteur/largeur de 16:10, ce qui laisse supposer que les 74 pixels supplémentaires pourraient représenter un cran.

L’événement virtuel « Unleashed » d’Apple commence lundi à 10 heures, heure du Pacifique. Les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seraient également dotés d’une version plus rapide de la puce M1 et d’écrans rétroéclairés mini-LED plus lumineux, tandis que la barre tactile devrait être abandonnée au profit d’un retour aux touches Fn physiques. .