MacBook Pro Creative Pro teste la valeur de la question de la puce M1 Max

Alors que la puce M1 Max d’Apple est présentée comme étant deux fois plus rapide que la M1 Pro, une série de tests créatifs pro du MacBook Pro suggèrent que les avantages réels de la puce de premier plan peuvent être bien plus limités qu’il n’y paraît, même relativement exigeants. utilisation.

Il y a des tâches spécifiques qui voient une différence significative. Si vous éditez une vidéo ProRes ou travaillez avec l’API graphique Metal d’Apple, la puce plus puissante présente un avantage évident. Mais ce n’est pas le cas pour de nombreuses tâches créatives…

Dan Ackerman de CNET s’est appuyé sur une combinaison de tests de référence et d’une utilisation réelle pour tirer ses conclusions.

Il a déclaré que le M1 Max profite certainement à certains utilisateurs.

Pour cibler les différences GPU entre le M1 Pro et le M1 Max, j’ai effectué quelques tests GPU multiplateformes. Dans le test de calcul GeekBench 5 utilisant Metal, l’API graphique d’Apple, il y a une nette différence, le M1 Max obtenant un score beaucoup plus élevé. La même chose s’est produite dans Wildlife Extreme, la seule référence au sein du plus grand outil 3D Mark qui s’exécute sur les Mac M1, ainsi que sur Windows, iOS et d’autres plates-formes. Là, le M1 Max à égalité avec un nouveau Razer Blade 14 avec le GPU Nvidia RTX 3080. Entre le Max et le Pro se trouvait un ordinateur portable de jeu plus ancien avec un Nvidia RTX 2080 Max-Q.

De plus, si vous souhaitez utiliser votre Mac pour d’autres activités pendant qu’il effectue des tâches intensives, vous trouverez peut-être la machine plus réactive.

J’ai parlé à un autre habitant de Brooklyn, Joseph Ibrahim, spécialisé dans l’éclairage VFX, et je l’ai invité à essayer le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M1 Pro et le M1 Pro 16 pouces avec la puce M1 Max. Il a rendu une scène dans le logiciel de conception et d’animation 3D Houdini et a constaté que le temps de rendu réel était le même sur le M1 Pro et le M1 Max, mais […] le système M1 Max s’est senti beaucoup plus réactif que le M1 Pro lors de l’utilisation du logiciel et il a quitté la session de démonstration prêt à acheter un MacBook Pro M1 Max entièrement mis à niveau.