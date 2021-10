MacBook Pro devrait recevoir une puce Apple

MacBook Air 2020 avec puce M1

Todd Haselton | CNBC

Apple organise un événement de lancement lundi pour annoncer de nouveaux produits, dont probablement un MacBook Pro redessiné.

Apple a une chance de continuer à développer ses Mac avant la saison des achats des Fêtes, d’autant plus qu’il devrait annoncer davantage d’ordinateurs fonctionnant sur ses propres puces au lieu des processeurs Intel.

Les ordinateurs récents fonctionnant sur le puissant processeur M1 de l’entreprise ont « alimenté » la croissance de Mac, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, en juin. Au cours des trois derniers trimestres se terminant en juin 2021, Apple a vendu 26 milliards de dollars de Mac, en hausse de près de 33% par rapport aux 19,59 milliards de dollars vendus à la même période l’année dernière. « En fait, les trois derniers trimestres pour Mac ont été ses trois meilleurs trimestres de tous les temps », a déclaré Cook en juin.

Avant la pandémie, qui a entraîné les ventes de nouveaux ordinateurs, de nombreux clients et analystes craignaient qu’Apple ne néglige le Mac au profit d’entreprises plus récentes et à croissance plus rapide comme son Apple Watch et ses iPhones. Mais les ordinateurs Mac restent essentiels pour Apple. Il est uniquement possible de développer des applications iPhone sur un Mac via le logiciel Xcode d’Apple, par exemple, et Mac reste une entreprise plus importante que l’iPad.

Le mois dernier, Apple a annoncé et publié par la suite de nouveaux iPhone, iPad et montres Apple, laissant la gamme de Mac d’Apple comme la principale gamme de produits qui n’a pas été mise à jour cet automne. Le plus grand MacBook Pro 16 pouces, l’ordinateur portable le plus haut de gamme d’Apple, n’a pas été mis à jour depuis 2019 et utilise actuellement des processeurs Intel au lieu des nouvelles puces Apple.

Voici à quoi s’attendre lundi.

Une transition achevée

Si Apple annonce lundi de nouveaux ordinateurs portables MacBook, ce sera l’aboutissement d’une transition de deux ans pour réorganiser complètement l’ensemble de la gamme Mac.

Depuis 2019, Apple remplace les processeurs Intel à l’intérieur des Mac par ses propres processeurs, appelés M1, qui offrent une durée de vie de la batterie plus longue et permettent à Apple d’intégrer plus étroitement son matériel et ses logiciels. Les puces d’Apple permettent également de nouvelles fonctionnalités tout en fournissant suffisamment de puissance pour exécuter des applications exigeantes.

Jusqu’à présent, Apple a sorti quatre Mac différents utilisant ses nouvelles puces : le MacBook Air, le Mac Mini, le MacBook Pro 13 pouces et l’iMac 24 pouces redessiné.

Apple est susceptible de mettre l’accent sur les avantages de sa propre puce, comme il l’a fait lors de plusieurs événements de lancement Mac précédents. Attendez-vous à un nouveau nom pour la puce M1 si Apple améliore considérablement les performances. Il pourrait l’appeler M1X ou M2, selon la façon dont Apple souhaite commercialiser les améliorations du processeur.

Apple aurait préparé une refonte de ses MacBook Pro haut de gamme avec ses propres puces et de nouveaux ports, y compris un espace pour un câble HDMI pour connecter l’ordinateur portable aux moniteurs, et un chargeur magnétique, selon Bloomberg. Un iMac avec un écran plus grand et un ordinateur de bureau Mac Mini avec plus de puissance sont également en préparation, selon le rapport.

Lundi, Apple devrait également fournir une date de sortie pour macOS Monterey, la dernière version du logiciel Mac, qui a été annoncée en juin mais n’a pas encore été officiellement publiée.

Plus de ports

Barre tactile sur le MacBook Pro 13 pouces 2020

Todd Haselton | CNBC

La croissance du Mac d’Apple a également été stimulée par les changements que la société a apportés pour résoudre certains problèmes de longue date des consommateurs avec certains produits.

Entre la fin de 2017 et le deuxième trimestre fiscal de 2020, Apple a signalé huit trimestres sur 10 de croissance annuelle plate ou négative de son activité Mac. La croissance a commencé à décoller en 2020.

En 2015, Apple a introduit un clavier plus fin pour ses ordinateurs portables, souvent appelé « clavier papillon ». Dans les années à venir, le clavier plus fin est devenu la norme dans la gamme d’ordinateurs portables d’Apple.

Mais le clavier était en proie à des rapports selon lesquels il n’était pas fiable et que des miettes ou de la poussière pouvaient rendre certaines touches « collantes » et ne pas enregistrer ou taper certaines lettres deux fois. Apple a un programme de service continu pour réparer gratuitement les claviers papillon défectueux fabriqués de 2015 à 2019. Il fait également face à un recours collectif pour savoir s’il savait que les claviers étaient défectueux.

Au cours de cette période, la plus grande nouveauté des ordinateurs portables Apple était la Touch Bar, une bande d’écran tactile qui remplaçait les touches de fonction. Cependant, de nombreux utilisateurs l’ont trouvé frustrant et moins utile que les clés ordinaires. Les développeurs de logiciels n’ont jamais afflué pour créer des logiciels pour l’écran tactile, et le récent MacBook Air M1 d’Apple ne l’a pas.

Simultanément, Apple a considérablement réduit le nombre de ports sur ses ordinateurs portables, les rationalisant en quelques connecteurs USB-C. Les utilisateurs se sont plaints d’avoir besoin d’adaptateurs, souvent appelés dongles, pour connecter des éléments tels que des souris et des moniteurs externes aux ordinateurs portables, qui utilisaient parfois des connexions USB-A plus anciennes. Les dongles fabriqués par Apple étaient chers, coûtant souvent plus de 20 $ par adaptateur. La société a temporairement réduit les prix des adaptateurs en 2016 après que les utilisateurs se soient plaints.

Cela pourrait changer lundi. Le nouveau design du MacBook Pro d’Apple pourrait inclure un port HDMI pour connecter l’ordinateur portable à des moniteurs ou des téléviseurs externes, un port pour carte SD pour les photographes et une nouvelle version de son chargeur magnétique MagSafe, répondant à de nombreuses plaintes d’utilisateurs professionnels, selon Bloomberg. Le MacBook Air 2017 d’Apple a été le dernier ordinateur portable à être équipé de la charge MagSafe, même si les clients l’ont aimé.

Apple a commencé à revenir sur certaines des décisions de conception Mac qu’il a prises au cours de la dernière décennie. Le MacBook Air M1 et le MacBook Pro 13 pouces disposent désormais d’un clavier plus traditionnel avec des touches plus profondes. Les deux ordinateurs ont reçu des critiques positives. Les ordinateurs portables utilisent toujours des ports USB-C pour le chargement, mais le nouvel ordinateur de bureau iMac d’Apple, la première refonte depuis 2015, dispose d’un nouveau type d’adaptateur d’alimentation magnétique.

Une augmentation des ventes de PC

Apple iMac M1 2021

Todd Haselton | CNBC

L’activité Mac d’Apple a été stimulée par une augmentation mondiale des ventes de PC pendant la pandémie de Covid-19, car les écoles, les entreprises et les particuliers ont acheté de nouveaux ordinateurs portables et de bureau pour aller à l’école ou travailler à domicile.

Plus tôt cette année, à son apogée, les ventes de PC (y compris Windows) ont connu leur plus forte croissance d’une année sur l’autre en 20 ans, selon le cabinet d’études Gartner. Le cabinet de recherche IDC a déclaré que les ventes de PC avaient bondi de 55% en glissement annuel au premier trimestre. Les analystes couvrant l’industrie des PC et les fabricants de composants ont déclaré à l’époque qu’ils étaient optimistes quant à l’existence d’un changement permanent dans les tendances des ventes de PC.

Mais la vague de PC liée à la pandémie pourrait toucher à sa fin. Au troisième trimestre, généralement une période de boom en raison des ventes de la rentrée, le marché américain des PC s’est contracté pour la première fois depuis le premier trimestre de la pandémie, selon l’étude de marché IDC.

Les livraisons d’ordinateurs d’Apple ont augmenté de 10% au troisième trimestre, selon IDC, mais les tendances pandémiques qui ont levé tous les fabricants semblent avoir considérablement ralenti. Avant la pandémie, les PC étaient l’un des marchés technologiques à la croissance la plus lente, avec plusieurs années de croissance stable au cours de la dernière décennie.

Apple espère que les nouveaux Mac brillants pourront renverser cette tendance.