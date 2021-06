MacBook Pro et Mac mini avec des puces M1X à venir cet automne, selon le leaker – .

Apple a annoncé l’automne dernier le processeur M1 aux côtés des premiers produits dotés de la puce locale. Presque immédiatement, des rumeurs et des rapports sur la puce qui succéderait au M1 ont commencé à apparaître en ligne, et l’on s’attendait à ce qu’Apple lance bientôt de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dotés de la puce mise à niveau. L’événement Spring Loaded d’Apple en avril est ensuite venu et s’est déroulé sans aucune annonce de MacBook Pro, et bien que certains fuyards éminents s’attendaient à une révélation à la WWDC 2021, le MacBook Pro n’était pas là non plus.

Quand il y a autant de fumée autour d’un produit Apple à venir, c’est presque garanti. Et si nous avons appris quelque chose au cours des 15 derniers mois, c’est que les plans peuvent et vont changer. Souvent. Cela nous laisse donc nous demander quand Apple parlera enfin de ses prochains modèles de MacBook Pro, mais un leaker prétend avoir la réponse.

Selon le développeur iOS @Dylandkt, les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces « arrivent définitivement au quatrième trimestre de 2021 ». Il s’attend à ce que les ordinateurs portables soient disponibles en octobre ou en novembre. Il a également noté dans un tweet de suivi que l’iMac Pro ne sera pas lancé aux côtés des modèles MacBook, mais que le Mac mini le sera et que les trois produits seront équipés de la nouvelle puce M1X.

Les Macbook Pro 14 et 16 arrivent définitivement au quatrième trimestre de 2021. Fin octobre ou début novembre. – Dylan (@dylandkt) 17 juin 2021

. note que Dylan a précédemment suivi un rapport de Bloomberg, affirmant que le MacBook Pro M1X «contiendrait plus de canaux Thunderbolt, de cœurs de processeur, de cœurs de processeur, une prise en charge de plusieurs moniteurs externes et une plus grande consommation d’énergie. Ces appareils comprendront tous deux une webcam 1080p, un lecteur de carte SD, trois ports USB Thunderbolt, un port MagSafe mis à jour et un port HDMI.

Alors que Dylan garantit un lancement à l’automne, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en mai :

Les MacBook Pro redessinés devraient faire leurs débuts dès le début de l’été, ont déclaré les personnes, qui ont requis l’anonymat pour discuter d’un problème interne, suivi d’un MacBook Air remanié, d’un nouveau MacBook Pro bas de gamme et d’un tout nouveau poste de travail Mac Pro. La société travaille également sur un ordinateur de bureau Mac mini haut de gamme et un iMac plus grand. Les machines seront dotées de processeurs conçus en interne qui dépasseront considérablement les performances et les capacités des puces M1 actuelles, ont déclaré les gens.

“Dès cet été” pourrait finir par se transformer en automne, mais l’été commence officiellement dans l’hémisphère Nord le dimanche 20 juin, nous serons donc à l’affût d’autres fuites.

