MacBook Pro Face ID manquant de l’encoche pour une bonne raison

S’il y a une plainte que j’ai entendue plus que toute autre cette semaine, c’est celle-ci : pourquoi n’y a-t-il pas de fonction d’identification de visage du MacBook Pro dans l’encoche ?

Les opinions sur l’encoche elle-même ont été mitigées, mais un commentaire récurrent a été qu’il aurait été mieux justifié s’il avait contenu Face ID.

Je dois dire d’emblée que personne ne serait plus heureux que moi de voir Face ID dans un MacBook. Je considère qu’il s’agit d’une forme d’authentification beaucoup plus transparente que Touch ID, du moins chaque fois que nous revenons enfin à un monde principalement sans masque.

Apple y travaille depuis longtemps. En effet, nous avons vu un brevet pour cela avant même que Face ID ne soit disponible sur les iPhones.

Mais il y a trois problèmes à apporter Face ID aux MacBooks.

Déclenchement d’une vérification d’identification de visage MacBook Pro

Tout d’abord, comment réveiller un Mac pour lui dire d’utiliser Face ID ? Avec un iPhone, c’est simple : le ramasser le réveille et il est alors prêt à scanner notre visage. Un MacBook peut être déclenché en ouvrant le boîtier, mais de nombreuses personnes laissent leur Mac ouvert lorsqu’elles s’en éloignent, et bien sûr, cette approche ne fonctionnerait pas pour les iMac.

Nous pourrions exiger qu’une touche soit touchée, mais alors quel est l’avantage par rapport à Touch ID ? Si nous devons tendre la main et toucher une touche, nous pourrions aussi bien toucher le bouton Touch ID.

Le brevet d’Apple décrit une solution plutôt astucieuse à ce problème. Apple ajouterait une simple fonction de numérisation à Power Nap – la fonctionnalité qui permet au Mac d’effectuer certaines tâches en arrière-plan même lorsqu’il est en veille. Le Mac recherche les mouvements, puis vérifie qu’un visage est présent et, dans l’affirmative, il réveille le Mac pour effectuer la vérification réelle de l’identification du visage.

Ce problème est donc essentiellement résolu.

Utiliser Face ID pour les achats

Vous pouvez confirmer un achat Apple Pay ou App Store sur un Mac à l’aide de Touch ID. Mais comment gérerions-nous cela avec Face ID ?

Sur un iPhone, Apple nous demande de confirmer en appuyant deux fois sur le bouton latéral. Ce n’est pas un problème avec un téléphone, car nous le tenons déjà, et notre pouce est probablement à côté du bouton de toute façon. Mais comment confirmerions-nous sur un Mac ?

Encore une fois, si nous devons toucher une touche ou un bouton pour confirmer, alors nous revenons à ce qu’il n’y ait aucune amélioration sur Touch ID.

Mais cela aussi serait assez facile à résoudre. Une solution simple et élégante serait que le Mac nous demande de hocher la tête pour confirmer un paiement.

La profondeur du module Face ID

Ce qui nous amène au troisième problème – jusqu’ici insoluble. Le module TrueDepth utilisé pour Face ID est trop épais pour un MacBook. Jetez un œil au démontage iFixit de l’iPhone 13 ci-dessus.

Le couvercle d’un MacBook est en effet très mince, et il n’y a nulle part près de la profondeur requise pour y intégrer cette technologie.

Mais qu’en est-il de Windows Hello, me direz-vous ? La technologie de reconnaissance faciale de Microsoft s’intègre dans les couvercles des ordinateurs portables, n’est-ce pas ?

Hé bien oui. Et non. Il rentre dans certains couvercles d’ordinateurs portables. Mais si vous regardez la plupart des ordinateurs portables Windows qui le proposent, ce sont soit des appareils un peu volumineux, soit, très souvent, des appareils convertibles où l’écran est en fait une tablette, avec la profondeur que cela implique.

Mais Windows Hello est en tout cas une forme d’identification faciale moins sophistiquée, plus facile à tromper avec des photos et des masques. Il est extrêmement peu probable qu’Apple soit disposé à remplacer sa configuration d’identification faciale hautement sécurisée par une version moins sécurisée.

Quand aurons-nous la prise en charge de MacBook Pro Face ID ?

Tout cela soulève la question : si pas maintenant, quand ?

Le problème de profondeur n’existerait pas sur un iMac, donc une possibilité est que Face ID arrive sur la machine de bureau d’Apple avant ses MacBooks. Cela pourrait irriter certains propriétaires de MacBook Pro, surtout s’il est proposé dans les iMac d’entrée de gamme, il se peut donc qu’Apple le limite initialement à l’iMac Pro alimenté par Apple Silicon.

L’installation de modules Face ID dans un MacBook est un défi bien plus difficile. Nous ne voudrions en aucun cas des couvercles suffisamment épais pour contenir la technologie actuelle.

Il y a, bien sûr, des cyniques qui soutiennent qu’Apple pourrait le faire aujourd’hui, et retient délibérément la technologie jusqu’à l’année prochaine. Mais cette théorie ne tient pas debout : si Apple avait des modules Face ID plus minces aujourd’hui, il les aurait utilisés dans l’iPhone 13. Ces appareils épais ne prennent pas seulement un espace précieux, ils utilisent également plus de matériaux et coûtent plus cher. Si un super-mince était disponible, Apple l’utiliserait.

Je n’ai aucun doute qu’Apple travaille à la création de modules plus minces, mais quant à savoir quand il y arrivera, votre supposition est aussi bonne que la mienne. Compte tenu de l’épaisseur de la technologie Face ID 2021, je ne retiens pas mon souffle pour 2022.

