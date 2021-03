Maccabi, une équipe toujours spéciale pour Jasikevicius

29 mars 2021 à 18:01 CEST

L’entraîneur du Barça, Saras Jasikevcius, ne cache pas que de ses moments de succès en tant que joueur, son passage au Maccabi occupe une place à part, à l’image du Barça. Avec l’équipe israélienne, il a joué deux saisons (2003-05) et dans les deux cas, il a été proclamé champion de l’Euroligue.

À présent se rend à nouveau à Tel Aviv, dans le but d’ajouter une victoire avec le Barça et de mettre fin à la saison régulière, et le premier prixr mis, ce qui n’est jamais arrivé.

« C’est toujours l’un des voyages que j’attends avec impatience », a-t-il déclaré avant de partir. «J’ai encore beaucoup d’amis là-bas, mais la première chose est le travail et Maccabi, qui n’est pas très haut dans le tableau, reste une équipe très dure, super organisée et bien entraînée, avec quelques gardes et gardes qui peuvent décider de n’importe quel match et à tout moment & rdquor;, a-t-il commenté.

Souvenirs de défaite

Ils affrontent le match avec le souvenir de ce qui s’est passé aux Palaos, où Maccabi a remporté une victoire inattendue. «Ils nous ont fait sortir du jeu avec leurs changements continus dans les blocs directs et indirects, donc nous n’avons pas eu beaucoup de tIl est temps de préparer cela, mais j’espère avoir préparé quelque chose et que nous faisons mieux », a-t-il déclaré.

Il est clair que l’objectif, être le premier, doit être atteint ce mardi. « Notre motivation doit être très élevée, car ils nous ont battus aux Palaos, maintenant nous devons clôturer la phase régulière le plus tôt possible et c’est notre objectif, terminez en premier et essayez de le fermer dès que possible & rdquor;, terminé

Pour Adam Hanga, Maccabi «est un adversaire coriace. Je me souviens que c’était le premier match que nous avons disputé contre une équipe très physique, donc nous devons bien nous préparer et terminer premiers & rdquor;, a déclaré le Hongrois..

Travaillez et améliorez

«Nous devons nous remettre au travail pour nous améliorer, la meilleure façon d’arriver aux barrages parce que nos deux derniers matchs ont été un peu bizarres malgré la victoire., ce qui est le plus important, mais les sensations doivent revenir à plus et mieux jouer », a-t-il expliqué.

« Ça va être une très longue semaine loin de chez nous, mais nous voulons bien jouer et continuer à grandir », a-t-il conclu. l’escorte du Barça.