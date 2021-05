MacCallum de FNC se déchire le chef du syndicat des enseignants de gauche ⋆ .

Apparaissant sur Fox News lundi après-midi, la présidente de gauche de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, a été confrontée au genre de questions difficiles que ses amis des médias libéraux n’oseraient jamais poser. L’ancre Martha MacCallum a fait connaître au principal soutien du Parti démocrate un éventail de sujets allant des puissants syndicats d’enseignants qui falsifient les directives de pandémie du CDC à la théorie raciale critique radicale enseignée dans les écoles.

«Ainsi, un tiers des élèves des écoles publiques américaines ne sont toujours pas complètement de retour à l’école. Les syndicats d’enseignants ont parfois été accusés de se traîner les pieds et, plus récemment, d’avoir trop d’influence sur la Maison Blanche et le CDC ». MacCallum a dit aux téléspectateurs quelques instants avant de présenter Weingarten à son émission de 15 h HE. Elle a cité un reportage bombardé du New York Post «Que le syndicat de la Fédération américaine des enseignants, connu sous le nom d’AFT, a pu amener leur langage directement dans la politique du CDC.»

Se tournant vers Weingarten, MacCallum pressa: «Vous pouvez voir pourquoi cela amènerait les gens à penser que vous avez tous beaucoup de muscle à la Maison Blanche lorsqu’il s’agit de rouvrir nos écoles.» Le chef du syndicat piraté a désespérément tenté de détourner le blâme en attaquant Donald Trump: «J’ai supplié l’administration Trump de faire exactement ce que l’administration Biden a fait, ce qui est de véritables conseils de sécurité, que Trump – que l’ancien président ne se moquait pas tous les deux jours. “

Alors que Weingarten continuait de s’en prendre à Trump plutôt que d’accepter la responsabilité de manipuler la science de la pandémie, MacCallum l’a martelée pour la relation chaleureuse de l’AFT avec le Parti démocrate:

Dans la deuxième partie de l’interview exclusive, après une pause publicitaire, MacCallum a souligné: «Deux États, l’Idaho et l’Oklahoma, ont interdit la théorie critique de la race sous une forme ou une autre dans les écoles publiques. Et maintenant, au moins neuf autres États envisagent de prendre des mesures similaires. » Elle a demandé à Weingarten de défendre la tentative de la gauche de corrompre le programme éducatif avec une histoire révisionniste fausse et politiquement chargée: «Vous avez dit que – nous vous avons cité sur le chemin de la pause, vous savez, qu’il s’agit d’une constatation factuelle, le rapport 1619 qui a été rédigé dans le New York Times, qui a maintenant été converti en matériel didactique en salles de classe et font partie des programmes. Pensez-vous que 1619 est un programme factuel? »

De plus en plus mal à l’aise avec le sujet, Weingarten a eu recours au renard juvénile: «J’espérerais que Fox serait tout aussi concentré sur permet de se débarrasser de la désinformation sur ce qui s’est passé lors de cette élection. Cette élection était – “

Une partisane de gauche comme Weingarten est tellement habituée à avoir des discussions amicales avec des journalistes dociles qui soutiennent son programme qu’elle ne sait pas comment traiter de vraies questions sur les syndicats d’enseignants qui endommagent le système éducatif américain.

15 h 26 HE

MARTHA MACCALLUM: Donc, un tiers des élèves des écoles publiques américaines ne sont toujours pas complètement de retour à l’école. Les syndicats d’enseignants ont été parfois accusés de se traîner les pieds et plus récemment d’avoir trop d’influence sur la Maison Blanche et le CDC sur cette patate chaude politique. Ainsi, lorsque le New York Post a rapporté que le syndicat de la Fédération américaine des enseignants, connu sous le nom d’AFT, était en mesure d’amener leur langage directement dans la politique des CDC, cela a attiré beaucoup d’attention. Regarde. Un fonctionnaire de l’AFT a écrit ceci à propos des orientations que le CDC proposait. Citation: «Nous aimerions partager quelques réflexions concernant le paragraphe ci-dessous… ‘À n’importe quel niveau de transmission communautaire, toutes les écoles peuvent fournir un enseignement en personne (complet ou hybride), en adhérant strictement aux stratégies d’atténuation. En d’autres termes, tout le monde peut revenir en arrière d’une manière ou d’une autre tant que vous vous en tenez aux pratiques d’atténuation.

Mais l’AFT voulait que cette exception soit ajoutée à cette politique, citant: «En cas de forte transmission communautaire des résultats d’une nouvelle variante du SRAS-COV-2, une nouvelle mise à jour de ces directives peut être nécessaire.» Et comme vous pouvez le voir de l’autre côté de votre écran, ils ont presque mot pour mot.

Alors rejoignez-nous maintenant en exclusivité, le président de l’AFT, Randi Weingarten. Randi, content de vous revoir, merci beaucoup d’être ici.

RANDI WEINGARTEN: Toujours.

MACCALLUM: Vous pouvez voir pourquoi cela amènerait les gens à penser que vous avez tous beaucoup de muscle à la Maison Blanche quand il s’agit de rouvrir nos écoles.

WEINGARTEN: Donc l’essentiel est le suivant, Martha. C’est le genre de problème, les variantes qui se produisaient à ce moment-là, qui tenaient les écoles britanniques fermées. Et donc nous étions inquiets à ce sujet. Mais regardons en fait la ligne du bas ici. À l’heure actuelle, 97% des écoles sont ouvertes. Et en fin de compte, et vous et moi avons eu cette conversation à de nombreuses reprises, et vous savez que nous avons élaboré ce plan le 21 avril –

MACCALLUM: Je suis revenu à travers votre plan encore aujourd’hui. Mais c’est un nombre très élevé, c’est 67% qui sont de retour à temps plein. Droite?

WEINGARTEN: 67% de retour à temps plein. Il y a quelque 30% de retour, sur une base hybride. Nous pensons que les conditions ont changé maintenant pour que tout le monde puisse revenir à temps plein, mais l’essentiel est le suivant: j’ai supplié l’administration Trump – je peux vous montrer que j’ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres en ce moment. Je suis allé à mon bureau pour les trouver. J’ai supplié l’administration Trump de faire exactement ce que l’administration Biden a fait, qui est de véritables conseils de sécurité, que Trump – que l’ancien président ne se moquait pas tous les deux jours. Je pensais [former CDC Director Robert] Redfield essayait vraiment de faire du bon travail. Et des ressources. Et ce que Biden a fait, c’est qu’ils ont suivi les consignes de sécurité, dont certaines –

MACCALLUM: Mais le point est – mais voici le point. Beaucoup de ces écoles sont déjà revenues. Vous dites donc que oui, l’administration Trump a été très agressive. Ils voulaient ramener les enfants dans la salle de classe. Et l’une des raisons pour lesquelles ils voulaient cela était que l’étude montrait déjà l’automne dernier que la transmission chez les enfants était très faible. Vous aviez des pays en Europe, vous aviez des gens partout, en Chine, qui renvoyaient leurs enfants à l’école alors que nos enfants ne retournaient pas à l’école. Et c’est pourquoi il y avait tant de frustration. Sauf si vous êtes dans une école catholique ou une école privée, ces enfants sont de retour à 100% depuis septembre, Randi.

WEINGARTEN: En fait, beaucoup d’écoles à charte, Martha, ne sont pas revenues. Mais l’essentiel est le suivant.

MACCALLUM: La plupart le sont.

WEINGARTEN: Nous – si nous avions effectivement écouté le Dr Redfield et le CDC en mai dernier et que le président – l’ancien président n’avait pas continué à changer d’avis et à changer ces choses, nous aurions remis plus d’écoles en session.

MACCALLUM: Vraiment? Parce que ce que vous m’avez dit, c’est qu’il n’y avait pas d’argent, que certaines de ces écoles avaient des problèmes comme la moisissure. Je veux dire, toutes ces choses ont commencé à entrer dans le mélange qui ne faisaient pas du tout partie de l’équation lorsque les parents voulaient juste que leurs enfants reviennent. Donc, de toute évidence, vous n’aviez pas la force avec l’administration précédente. Mais dans cette administration, il y a eu 20 millions de dollars qui sont passés de – aux démocrates des syndicats d’enseignants et des organisations d’enseignants. Je suppose donc que cet argent semble fonctionner.

(…)

15 h 38 HE

MACCALLUM: Deux États, l’Idaho et l’Oklahoma, ont interdit la théorie critique de la race sous une forme ou une autre dans les écoles publiques. Et maintenant, au moins neuf autres États envisagent de prendre des mesures similaires. Le projet de loi en Oklahoma se lit en partie: «Aucun enseignant ne doit exiger ou faire partie d’un cours qu’une race ou un sexe est intrinsèquement supérieur à une autre race ou sexe.» Le gouverneur de cet État nous rejoint exclusivement en quelques instants, le gouverneur Stitt. Je reviens d’abord au président de l’AFT, Randi Weingarten. Randi, merci beaucoup d’être resté avec nous. Je voulais vous poser des questions à ce sujet parce que c’est devenu un sujet brûlant. Vous avez dit que – nous vous avons cité sur le chemin de la pause, vous savez, qu’il s’agit d’une constatation factuelle, le rapport 1619 qui a été rédigé dans le New York Times, qui a maintenant été converti en matériel d’apprentissage qui se trouve dans les salles de classe. et font partie des programmes. Pensez-vous que 1619 est un programme factuel?

WEINGARTEN: Alors Martha, je crois que – je suis professeur d’histoire et je suis professeur d’études sociales et je crois que nous devrions enseigner l’histoire. Et d’après tout ce que je peux voir et comprendre d’après les données que je vois, 1619 a été l’année où le premier bateau négrier est venu d’Afrique vers les États-Unis.

MACCALLUM: C’est exact.

WEINGARTEN: C’est donc un point de l’histoire que je pense que nous devrions enseigner.

MACCALLUM: Mais c’est – je veux dire, c’est une approche très simpliste, vous savez. Je veux dire, le projet 1619 enseigne que c’est le vrai début et la fondation de notre nation, pas 1776. Et que la raison de la révolution et de la colonisation était parce que les gens voulaient préserver, les colons voulaient préserver l’esclavage. Que le pays a été fondé sur la volonté de préserver l’esclavage. Mais ce n’est pas factuel, ce n’est pas vrai. En fait, les chercheurs dans ce domaine disent qu’il n’y a aucune preuve que les colons aient été motivés par cela en venant aux États-Unis. Il serait donc faux en tant qu’historien de vouloir leur apprendre quelque chose qui n’est pas vrai. Parce que c’est la base qui met en place tous ces autres locataires qui mènent à apprendre aux enfants que nous vivons dans un pays systémiquement raciste.

WEINGARTEN: Donc, je dirais en fait que j’ai eu plusieurs conversations avec Nikole Hannah-Jones et que je ne suis pas arrivé à la même conclusion de son travail que vous. Mais disons les choses de cette façon –

MACCALLUM: Eh bien, ce n’est pas ma conclusion, cela vient directement de leur travail, mais allez-y.

WEINGARTEN: J’espère que Fox serait tout aussi concentré sur permet de se débarrasser de la désinformation sur ce qui s’est passé lors de cette élection. Cette élection était –

MACCALLUM: Oh, allez, Randi, allez. Ce n’est pas le sujet dont nous sommes ici pour parler. Je ne vais pas en parler. Nous en avons déjà parlé. Mais – non, c’est une esquive, d’accord? Parce que les enfants de ce pays, nous sommes au 36e rang en mathématiques, d’accord? C’est à peu près à mi-chemin de tous les pays développés de ce pays. Alors je vous demande – vous dites que vous êtes un professeur de sciences humaines. Préférez-vous enseigner aux étudiants que 1619 est plus important que 1776? Êtes-vous favorable à cela?

WEINGARTEN: Je préfère que nous enseignions vers 1776, ce que j’ai souvent fait. Je préfère que nous enseignions vers 1619. Je préfère aussi que nous enseignions l’Holocauste et le génocide en termes de l’Holocauste.

MACCALLUM: Absolument.

WEINGARTEN: Je pense que nous devons enseigner –

MACCALLUM: J’ai appris toutes ces choses à l’école que vous venez de mentionner. Mais le problème est, pensez-vous qu’il est faux de suggérer aux enfants que s’ils sont blancs, ils appartiennent à une classe d’oppresseurs, s’ils sont noirs, ils appartiennent à une classe de victimes? Avez-vous un problème avec ça?

WEINGARTEN: Je pense que c’est – je pense que nous devrions élever toutes les ethnies. Je ne pense pas que nous devrions dire que l’un est une classe d’oppresseurs et l’autre est une classe de non-oppresseurs. Je suis un fervent partisan de la célébration de la diversité et je suis vraiment en train de regarder et d’aider à regarder l’expérience vécue des gens. Mais si vous parlez vraiment de désinformation maintenant, Martha, et j’espère que vous l’êtes, j’espère vraiment que Fox examinerait vraiment ce qui s’est passé lors de cette élection et comment nous pouvons – parce que chaque professeur de sciences humaines est aux prises avec cela – discerner fait de fiction. Nous devons le faire en tant qu’enseignants en sciences sociales.

MACCALLUM: Ouais, eh bien, nous avons un président. Le président Biden a été élu en 2020. Je pense que tout cela est assez clair. Je ne sais donc pas pourquoi vous, vous savez, êtes si préoccupé par cette partie, par ce moment particulier de l’histoire. Chaque élection est significative. Personne ne cache quoi que ce soit sous les roches ici.

Mais je veux – vous savez, le fait que vous ayez deux enseignants – vous avez deux personnes qui viennent juste d’arriver au conseil scolaire du Texas, n’est-ce pas? Ils ont gagné par 40 points parce qu’ils ont dit: «Vous savez quoi? Ce truc, parents, tu ferais mieux d’en prendre conscience. Parce que si vous pensez que c’est juste oh, le premier navire est venu avec des esclaves dessus en 1619, vous feriez mieux de creuser un peu plus profondément. Parce qu’il y a plus que ça.

Et puis vous regardez Tim Scott, non? Qui s’est levé devant le pays et a déclaré que l’Amérique n’était pas une nation raciste. Il y a des incidents de racisme, il y a du racisme. Nous reconnaissons tous cela. Mais si vous élevez des enfants dans ce pays en croyant que c’est un mauvais pays qui a été fondé en voulant préserver l’esclavage, ce qui n’est tout simplement pas vrai, alors nous avons un problème dans notre système scolaire et apparemment les gens l’ont remarqué dans ce district du Texas. et ils ont voté pour des personnes qui, selon eux, veilleront à ce que cela soit clair pour tous les parents.

WEINGARTEN: Martha, je sais que tu aimes m’avoir pour me dire toutes ces choses.

MACCALLUM: J’aime en discuter avec vous. Je veux dire, je vous respecte et j’aime en discuter avec vous parce que c’est important.

(…)