Macédoine du Nord vs Allemagne : composition, actualités de l’équipe, aucune chance pour les jeunes, et plus encore !

Alors que l’Allemagne cherche à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde dès que possible, Hansi Flick veut prouver son courage en battant la Macédoine du Nord. Ce ne sont pas des géants, mais ils ont battu le prédécesseur de Flick lors du match à domicile de l’Allemagne de ce match. Comme il s’agit du dernier match de cette campagne internationale, l’entraîneur peut choisir de suspendre l’expérimentation au profit de la simple collecte des trois points.

Nouvelles de l’équipe

C’est surtout une bonne nouvelle, selon votre point de vue. Flick a confirmé qu’Antonio Rudiger avait manqué l’entraînement, mais c’était une mesure de précaution et le défenseur de Chelsea devrait être disponible pour le match contre les Macédoniens. En dehors de cela, le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a également repris l’entraînement et est disponible pour la sélection.

Parlons donc de la programmation. L’Allemagne veut se qualifier, et les journalistes allemands ont oublié de demander à Hansi s’il veut tourner ou non (merci les gars !) donc nous n’avons aucune idée s’il va y avoir de nouveaux noms dans le XI. Cependant, étant donné que Flick a été entraîneur du Bayern Munich pendant environ un an et demi, nous prévoyons probablement les changements absolus minimaux possibles.

Timo Werner commencera probablement en tête, car Flick est très déterminé à prouver à quel point Werner peut être bon (et l’a défendu sans arrêt dans les médias depuis le match contre la Roumanie). Thomas Muller le rejoindra probablement, car Muller a prouvé qu’il était une option bien supérieure à Marco Reus et je ne peux pas voir Flick faire la même erreur deux fois. Leroy Sane et Serge Gnabry seront probablement les ailiers dans ce scénario, laissant à Julian Nagelsmann le mal de tête de trouver comment reposer ses deux ailiers vedettes dimanche prochain.

Joshua Kimmich et Leon Goretzka devraient recommencer, tout comme une défense inchangée depuis l’affrontement de vendredi avec la Roumanie. Flick n’a donné aucune indication réelle qu’il cherchait à faire tourner ou à expérimenter avec la programmation, c’est donc le mieux que nous puissions espérer. Au moins, Manuel Neuer va remplacer ter Stegen dans le but, alors peut-être que les Allemands peuvent garder une feuille blanche cette fois.

Voici à quoi pourrait ressembler la programmation demain :

Autres options:

Kai Havertz remplace Timo Werner. Jamal Musiala remplace l’un des ailiers. Karim Adeyemi en attaque (quelque part – il peut jouer en première ligne). Florian Wirtz ou Marco Reus au milieu de terrain offensif. David Raum ou Nico Schlotterbeck à l’arrière gauche.

