MacGruber sur Peacock : voici ce que vous devez savoir

Il revient, et on dirait qu’il ne fait pas de prisonniers. MacGruber, cet aventurier militaire stupide qui pense qu’il est plus intelligent qu’il ne l’est, reviendra bientôt sur nos écrans d’accueil. Will Forte jouera à nouveau MacGruber sur Peacock dans une nouvelle série comique de huit épisodes pour le service de streaming basé sur NBC Universal.

Alors, quand pouvons-nous nous attendre à regarder MacGruber sur Peacock, et de quoi parlera la série de toute façon? Voici ce que l’on sait de la série. Vous pouvez vous inscrire au service dès maintenant sur le lien ci-dessous.

Quand MacGruber sur Peacock fera-t-il ses débuts?

La série supprimera les huit épisodes du service le jeudi 16 décembre.

Qu’est-ce que MacGruber de toute façon ?

Le personnage a commencé dans le cadre d’une série de sketchs populaires, écrits par Jorma Taccone et mettant en vedette Forte, alors que les deux faisaient partie de l’émission de comédie à sketches Saturday Night Live de NBC. Les sketchs, qui étaient une parodie de la série télévisée MacGyver, étaient si populaires qu’un film a été commandé par Universal.

Réalisé par Taccone et co-écrit par lui, Forte et John Solomon, le film a été un échec au box-office, à la fois critique et au box-office, lors de sa première sortie en 2010. Cependant, il a depuis trouvé un public croissant après sa sortie sur la vidéo domestique et la télévision par câble.

La série sera-t-elle une suite du film MacGruber ?

Oui! Nous savons que MacGruber sur Peacock aura lieu quelque temps après les événements du long métrage MacGruber de 2010, qui l’a vu tuer son ennemi juré Dieter Von Cunth (joué par Val Kilmer). Si vous voulez vous rattraper, vous pouvez regarder le film dès maintenant sur Peacock gratuitement (avec des publicités).

Quelle sera l’intrigue de la série ?

Avant le début de l’émission, assurez-vous de consulter le supplément étendu ci-dessus, réalisé dans le style d’une interview NBC Dateline. Il montre Forte en tant que MacGruber en prison, montrant comment il a été mis en prison après la mort de Dieter Von Cunth et comment il pense que le gouvernement américain devra éventuellement le laisser sortir pour résoudre une nouvelle menace (avertissement : cette vidéo est définitivement NSFW) .

Il s’avère que MacGruber a raison. L’intrigue de la série Peacock le libère pour s’occuper du brigadier commandant Enos Queeth, une personne ayant un lien mystérieux avec MacGruber.

Qui d’autre fait partie du casting de la série ?

Outre Forte, MacGruber sur Peacock verra le retour de son intérêt amoureux dans le film, Vicki St. Elmo, joué une fois de plus par Kristen Wiig. Ryan Phillippe sera également de retour et jouera son rôle au cinéma du coéquipier de MacGruber, Dixon Piper. Les autres membres de la distribution incluront Sam Elliott dans le rôle de Perry, le père de MacGruber, Laurence Fishburne dans le rôle du général Barrett Fasoose et Billy Zane jouera le méchant principal Enos Queeth.

Taccone et Solomon sont également revenus pour diriger la série, et les épisodes ont également été co-écrits par Forte, Taccone et Solomon.

C’est tout ce que nous avons jusqu’à présent sur MacGruber sur Peacock. Nous mettrons à jour ce message lorsque plus d’informations seront révélées.

