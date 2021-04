MacGyver stars Lucas Till et Justin Hires réagissent après l’annulation de la série CBS

Regard sérieux sur le froid en Géorgie, mais je suis absolument ici pour le reste du message sur Instagram, qui aborde également « ce que signifie être une vraie équipe de cinéma » et comment un message comme le sien peut ‘ne rend pas vraiment son expérience « justice ». Il n’a pas non plus été le seul responsable de la série à répondre, comme Justin Hires – qui joue Wilt dans la série – l’a également commenté après que CBS ait passé l’appel. Sur Twitter, il s’est également assuré de mentionner les performances de l’émission dans son emplacement actuel.