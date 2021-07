Mach-Eau, le parfum Ford pour les amoureux de l’odeur des voitures à essence | Vie

C’est le parfum que vous ne pourrez pas acheter chez Ford, et si vous aimez l’essence vous voudrez qu’il soit commercialisé.

Les voitures électriques sont l’avenir, mais il est clair que si vous vous êtes habitué aux véhicules de toute votre vie, la vérité est que vous manquerez ce son caractéristique du moteur et peut-être même cette odeur d’essence que vous aimez tant et qui vous rappelle ces moments où vous aviez l’habitude de prendre la route avec votre premier véhicule.

Et c’est que Ford sait qu’il est probable que nombre de ses fidèles acheteurs, lorsqu’ils devront faire le saut vers un véhicule électrique au cours des prochaines années, longtemps pour cette odeur particulière d’essence.

C’est du moins ce qu’ils comprennent après avoir lancé une enquête en Europe dans laquelle 1 conducteur sur 5 a indiqué que l’odeur d’essence était celle qui lui manquerait le plus en passant à une voiture électrique, et que près de 70 % de l’ensemble ont déclaré que l’odeur d’essence leur manquerait dans une certaine mesure.

Néanmoins, l’essence s’est classée comme l’odeur ou l’arôme le plus populaire, même au-dessus du vin et du fromage, et même à égalité avec l’une des odeurs les plus convaincantes au monde – l’odeur des nouveaux livres.

Quoi qu’il en soit, le fait qu’une grande partie de ses acheteurs interrogés aient indiqué que l’odeur de l’essence allait vraiment manquer lors de l’achat d’une voiture électrique, ce que Ford a fait a été créer un nouveau parfum appelé Mach-Eau, conçu par le cabinet de conseil en parfumerie olfactif.

Bien sûr, il faut préciser que c’est un parfum qui ne va pas être commercialisé, c’est plus un mouvement marketing, mais pour que l’on comprenne comment ça sent ils affirment que c’est un parfum qui « fusionne des notes fumées, des essences de caoutchouc et même des éléments naturels pour faire un clin d’œil à l’héritage Mustang. C’est un produit conçu pour plaire au nez de tout utilisateur, un parfum haut de gamme”, recueillent-ils dans leur communiqué.

De plus, le partenaire olfactifIl ajoute que ce parfum « contient des notes rappelant le benzaldéhyde en amande, une odeur associée à l’intérieur des voitures, et le para-crésol, qui donne l’odeur caoutchouteuse des pneus. Ceux-ci ont ensuite été mélangés avec du gingembre bleu, de la lavande, du géranium et du bois de santal pour des notes fumées, métalliques et gommeuses supplémentaires. »