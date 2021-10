Machado, Tatis et Padres ont déjà un manager : Bob Melvin

Selon un rapport de l’initié et analyste de la MLB AJ Cassavel, les Padres de San Diego ont conclu un accord pour que Bob Melvin soit leur prochain manager pour les 3 prochaines années.

On avait beaucoup spéculé sur trois noms depuis parents a décidé de se débarrasser du controversé Tingler :

Luis Rojas Mike Schildt Ozzie Guillen

Sans aucun doute trois bons candidats apparemment passés à la trappe et les versions de Cassavell ont été confirmées.

Melvin, rappelez-vous, a été nommé Manager de l’année en 2018, il a 18 ans en tant que manager de la Major League Baseball et depuis 11 ans, il est chargé de guider les destinées de l’Oakland Athletics… en restant toujours sur la ligne. .

Quelle était la raison du choix des Pères ? Eh bien, nous avons quelques théories:

L’expérience de Melvin avec une équipe à petit budget (quelque chose qu’il ne vivra pas à San Diego mais peut l’aider à contrôler ce dougout) Le caractère serein, calme et formateur de Melvin, est-ce que quelqu’un connaît des crises de colère ou des scandales Melvin pendant tout ce temps ? Exactement, les Padres ont opté pour cela au lieu du style de confrontation de certains des candidats (oui, Ozzie) Leur expérience dans le développement et la formation de joueurs… ces dernières années, une importante ferme de talents pour d’autres franchises est due à la qualité de Melvin dans les majors … nous verrons s’il peut appliquer ces connaissances pour consolider le talent de Tatis, Machado et compagnie et aider à l’émergence de plus …

Bon ou mauvais choix, qu’en dites-vous ?

Notre impression est que Padres a choisi un vieux loup de mer et probablement son expérience avec Moneyball et l’application de l’analyse a également été déterminante. On verra.

Sources : Les Padres et Bob Melvin ont convenu d’un contrat de trois ans pour faire de Melvin le prochain manager à San Diego. – AJ Cassavell (@AJCassavell) 28 octobre 2021

Quels seront les défis de Melvin en tant que nouveau manager des Padres ?

Nous voyons des balles rapides très évidentes comme celle-ci :

Retrouver la confiance des joueurs, ce qui semble être quelque chose qui avait été brisé sous l’administration de Tingler Reprendre le contrôle de ce dougout qui a fait un show honteux avec Machado et Tatis presque en fin de saison Sortir les Padres des playoffs… avec cette masse salariale, San Diego ne peut pas se permettre de ne pas rivaliser avec les Dodgers et San Francisco

Est-ce que Melvin était ce dont ils avaient besoin ?