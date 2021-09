Machine Gun Kelly accusée de batterie sur un gardien de parking pendant le tournage d’un film

in

Mitrailleuse KellyLa première fois qu’il réalise un film est déjà mouvementée – un gardien de parking l’accuse de batterie… quelque chose que les gens sur le plateau de tournage disent tout simplement ne s’est pas produit.

Des sources policières nous disent que le préposé au parking de LA a déposé un rapport de police affirmant que MGK était contrarié par le retard dans l’obtention de sa voiture et aurait poussé le préposé à la poitrine. L’incident allégué s’est produit dans un lot où MGK et son copain Soleil Mod tournent “Bon deuil avec un U”

Le duo co-réalise et joue dans le film, avec Megan Fox, GF de MGK. Quoi qu’il en soit, des sources de production disent que le préposé en question s’était égaré au milieu de leur tournage sur place.

Ils prétendent que le préposé aboyait sur un membre de l’équipe, et non sur MGK, pour sortir du lot – apparemment, il n’a pas reçu le mémo sur le tournage du film. Au cours de cette dispute, on nous dit que MGK a crié au gars de quitter le plateau, mais à aucun moment il n’a eu de contact physique avec le préposé.

À noter, le préposé a attendu près d’une semaine avant de signaler la prétendue batterie à la police. De plus, il n’a subi aucune blessure et il a dit aux flics qu’il n’y avait pas de témoins. C’est intéressant parce qu’il était sur un plateau de tournage – nous avons parlé à plusieurs personnes qui étaient là et l’ont vu.

Nos sources disent que l’affaire finira probablement au bureau du procureur de la ville de LA.

Si la Britney Spears l’enquête sur la batterie est une indication, le cas MGK peut être rejeté pour les mêmes raisons – preuves insuffisantes et aucune blessure à la victime présumée.