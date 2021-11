Machine Gun Kelly amène un invité spécial aux prix sans Megan Fox

Machine Gun Kelly et Megan Fox sont peut-être l’un des couples les plus sexy d’Hollywood en ce moment, mais le chanteur avait un invité spécial différent à ses côtés aux American Music Awards dimanche soir. Kelly, de son vrai nom Colson Baker, a foulé le tapis rouge avec sa fille de 12 ans, Casie. Ils portaient des tenues noires assorties avec des accessoires en argent et ont même montré une poignée de main de promesse au petit doigt sur le tapis rouge. Il a ensuite remporté le prix de l’artiste rock préféré aux AMA.

Kelly partage Casie avec son ex, Emma Cannon. Il ne parle pas souvent de sa fille dans les interviews, mais il a tweeté avec enthousiasme qu’elle le rejoindrait dans le prochain film, One Way. « Ma fille est dans ce film avec moi et je viens de voir son nom sur le communiqué de presse, je suis un papa fier », a-t-il écrit. Il a également partagé des photos sur son Instagram d’eux deux célébrant la fête des pères.

Quand il n’est pas occupé à être musicien et père, Kelly se concentre sur sa romance avec la star de Transformers Megan Fox. Fox et Kelly sont peut-être tombés amoureux sur le tournage de Midnight in the Switchgrass l’année dernière, mais les deux se sont en fait rencontrés quelques années auparavant lors d’une étrange interaction. L’actrice, 35 ans, et le musicien, 31 ans, ont parlé de leur romance dans un récent profil avec GQ, partageant que même s’ils se sont peut-être rencontrés techniquement des années auparavant, ils ne « se sont pas vus ».

« Je ne me souviens pas de votre visage … Et je me serais certainement souvenu de son visage », a expliqué Fox. « Je me souviens juste de cette grande créature blonde et fantomatique et j’ai levé les yeux et je me suis dit: » Tu sens l’herbe. » Il m’a regardé et il m’a dit : « Je suis de l’herbe ». Ensuite, je le jure devant Dieu, il a disparu comme un ninja dans une bombe fumigène. Dieu merci, [because] quelle torture avais-je su que tu étais là et je ne pouvais pas t’atteindre », a-t-elle dit à Kelly. « C’était mieux que je ne le sache pas. »