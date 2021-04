Machine Gun Kelly annonce les dates de la tournée de ‘Tickets To My Downfall’

Machine Gun Kelly emmène son album en tête des charts, Tickets To My Downfall, sur la route cet automne pour une tournée de 27 dates. La tournée Tickets To My Downfall débutera à Minneapolis le 9 septembre et se poursuivra jusqu’au 18 décembre lorsqu’elle se terminera dans la ville natale du rappeur devenu punk rock, Cleveland, Ohio. La prévente de la tournée commence le 27 avril et la vente générale débutera le 30 avril.

Des dates de tournées supplémentaires seront annoncées à l’avenir. Machine Gun Kelly emmènera avec lui des artistes alternatifs émergents carolesdaughter, jxdn et KennyHoopla.

La tournée Tickets To My Downfall marque la première fois que le musicien interprétera ses singles vendus en platine «Bloody Valentine», «My Ex’s Best Friend» et plus encore devant un public en direct, par opposition aux émissions spéciales télévisées et aux récompenses. il a dû se débrouiller avec depuis un an.

Billets pour ma chute a été libéré en octobre et a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200. L’album a également été adapté en une comédie musicale au lycée en janvier et a présenté des apparitions de Trippie Redd et Iann Dior.

Le chanteur et acteur a également partagé ses ambitions de carrière dans une récente interview avec KROQ. «Je veux briser le moule de tout ce que je viens de faire et faire chier les gens encore une fois. Quand je dis: «Briser le moule et faire chier les gens encore une fois», je veux juste les faire réfléchir à nouveau; leur faire passer un moment de: ‘Cet artiste est tellement polarisant [that] Je dois me brancher. ”

Pour plus d’informations sur la prochaine tournée de Machine Gun Kelly, visitez son site Web.

Dates de la tournée nord-américaine de Machine Gun Kelly:

09/09 – Minneapolis, MN – L’armurerie

9/10 – Council Bluffs, IA – Amphithéâtre Westfair

9/11 – Indianapolis, IN – Amphithéâtre TCU

9/13 – New York, NY – Summerstage Central Park

9/15 – Boston, MA – Pavillon de la Leader Bank

9/17 – West Springfield, MA – Le Big E

21/09 – Detroit, MI – Amphithéâtre Aretha Franklin

22/09 – Cincinnati, OH – Le festival des icônes

24/09 – Orlando, FL – Rock rebelle

9/25 – Louisville, KY – Plus fort que la vie

28/09 – St.Louis, MO – St.Louis Music Park

10/2 – Rogers, AK – Amphithéâtre Walmart

10/3 – Bonner Springs, KS – Centre médical Providence

10/5 – Milwaukee, WI – Salle de bal Eagles

10/6 – Nashville, TN – Amphithéâtre Ascend

10/9 – Sacramento, Californie – Aftershock Festival

10/10 – San Francisco, Californie – The Warfield

10/12 – Spokane, WA – Pavillon Spokane

10/13 – Troutdale, OR – McMenamins Edgefield

10/17 – Salt Lake City, UY – Le Complexe

10/18 – Denver, CO – Amphithéâtre Red Rocks

10/20 – Los Angeles, Californie – Le sanctuaire

21/10 – Phoenix, AZ – Amphithéâtre Meza

24/10 – Dallas. TX – Usine de musique Toyota

10/27 – Charlotte, Caroline du Nord – Metro Credit Union

28/10 – Richmond, VA – Virginia Credit Union Live!

12/18 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse