Machine Gun Kelly appelle apparemment “Midnight in the Switchgrass” “Trash”

Depuis que Megan Fox et Machine Gun Kelly ont sauté la première de leur nouveau film Midnight in the Switchgrass, il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles elles n’en sont pas satisfaites / ne l’aiment pas / ne veulent pas en faire la promotion. Et euh… on dirait que ça pourrait être le cas ! Au moins à en juger par Machine Gun Kelly qui saute sur Twitter pour écrire « si je ne parle pas ou ne tweete pas à propos d’un film, je suis à peine dedans, c’est parce que c’est [trash emoji]. “

Je veux dire… . Mais revenons à MGK et Megan sautant la première très rapidement. À l’époque, le représentant de Megan a déclaré à Variety qu’« en raison du récent mandat de masque californien et de l’augmentation des cas de COVID, Megan Fox n’assistera plus à la première ce soir. Nous apprécions votre compréhension. “

Juste, mais Internet était convaincu qu’elle ne voulait tout simplement pas assister à la première, d’autant plus que Lala Kent (dont le fiancé Randall Emmett a réalisé le film) a posté une photo d’elle couvrant entièrement la tête de Megan sur une affiche de Midnight in the Switchgrass installée à la première du film. Le message a été supprimé, mais heureusement conservé dans toute sa splendeur sur @unverifiedreport.

Pendant ce temps, Megan a fait une interview avec USA Today où on lui a demandé si elle avait manqué la première et a déclaré qu’elle ne ressentait pas le besoin de la voir avec la chimie de MGK à l’écran. “C’est juste quelque chose dans lequel nous vivions, tant de choses se sont passées depuis”, a-t-elle déclaré. “La question de ‘Avait-on de la chimie à l’écran ?’ n’est pas nécessaire, car la chimie nous a menés jusqu’ici. »

Elle a également mis fin à la rumeur de la querelle de Lala, en disant “J’aime vraiment Lala, donc je ne peux pas imaginer qu’elle essaierait de faire quelque chose de négatif comme ça. C’est une personne adorable.” Lala a également nié toute tension entre eux, affirmant que “Ma mère a pris la photo d’un moment spécial dans la vie de mon fiancé. Cela n’était en aucun cas destiné à faire de l’ombre à qui que ce soit. J’aime Megan; elle n’a été que gentille avec moi. Je suis reconnaissante qu’elle ait soutenu Randall dans ses débuts de réalisateur. Je suis très fier d’eux deux. “

J’ai compris! Mais aussi, le tweet de MGK….

