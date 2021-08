Machine Gun Kelly appelle Megan Fox avec espièglerie pour cette photo

Rien ne dit vraiment l’amour comme l’écran de verrouillage de votre téléphone.

Le 30 août, Megan Fox est allée sur Instagram pour partager une photo à couper le souffle d’elle-même alors qu’elle faisait des courses. Et tandis que son look chic et décontracté serait une raison suffisante pour lui donner l’autre moitié, Mitrailleuse Kelly pause – c’était un détail plus petit mais très important qui a mis son petit ami sur la plus haute alerte.

Accompagnant le cliché époustouflant d’elle portant une veste en jean avec un jean assorti et un body à découpes vert citron, l’actrice de Jennifer’s Body a sous-titré son message : “C’est comme ça que je vais à Erewhon maintenant. Parlons-en.” Et parmi les commentaires d’éloges et d’adoration, l’ajout de MGK s’est notamment distingué, le musicien écrivant : “Dans quelle allée allez-vous être ? J’aime votre écran de verrouillage.”

Et voici, dans toute sa splendeur sur l’écran de verrouillage de Megan, une image de Machine Gun Kelly souriant d’une oreille à l’autre tout en balançant un kilt rouge à carreaux.