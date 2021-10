Machine Gun Kelly bombardée de bouteilles pendant le tournage du festival Aftershock

MGK a félicité ses fans au milieu du chaos (Photo : Duane Prokop/.)

Quand il ne se dispute pas en ligne avec Corey Taylor de Slipknot ou presque physiquement avec des combattants professionnels, et pose dans des séances photo avec sa petite amie Megan Fox, Machine Gun Kelly se fait apparemment bombarder de branches et de bouteilles par les festivaliers.

Le joueur de 31 ans, de son vrai nom Colson Baker, jouait au festival Aftershock à Sacramento, en Californie, ce week-end lorsqu’il semblait être la cible de fans de musique fougueux.

Dans des clips mis en ligne cette semaine, le musicien a été vu chanter au sommet d’une tente alors que des bouteilles étaient lancées dans sa direction, quelques-unes trouvant une maison au sommet de la structure, car une branche d’arbre massive a également été jetée vers l’étoile mais a raté de peu l’atterrissage sur sa scène de fortune.

Selon les rapports, le rappeur devenu rocker a également été accueilli avec des huées et des railleries de la foule.

Se sentant manifestement un peu hésitant à se rendre à un autre festival – après avoir récemment eu une altercation physique avec un parieur au festival Louder Than Life – il s’est adressé à la foule : « Comment vous sentez-vous dans Aftershock ? Avis mitigés. Je t’aime tellement. Ce matin, je me suis dit : « Est-ce qu’on monte dans l’avion et on va à ça ? »

MGK a révélé qu’il pensait à un jeune fan lorsqu’il est monté sur scène.

Le musicien a eu récemment des rencontres intéressantes en festival (Photo: .)

Il a poursuivi: «J’étais assis là en train de penser au dernier festival que nous avons organisé où cette fillette de 10 ans s’est fait déchirer son affiche juste pour m’aimer.

« Je fais ce spectacle pour elle et pour tous ceux qui sont venus nous voir. »

Le mois dernier, au festival Louder Than Life, un fan non identifié a franchi la balustrade et a réussi à pousser Machine Gun Kelly, le chanteur de Bloody Valentine le repoussant.

MGK a semblé donner un coup de poing alors que la sécurité emmenait l’homme, bien qu’il ne soit pas clair s’il a pris contact.

Le concert a été en outre en proie à la controverse alors qu’une vidéo virale montrait des fans huant MGK et scandant « tu es nul ».

MGK a rejeté les huées en partageant la vidéo d’un fan où la foule applaudissait et chantait, et en tweetant: « Je ne sais pas pourquoi les médias mentent tout le temps dans leur récit contre moi, mais tout ce que j’ai vu, c’est 20 000 fans incroyables au festival chanter chaque mot et 20 mots en colère.



