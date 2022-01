Machine Gun Kelly confirme qu’il sortira deux albums en 2022

mitrailleuse kelly a confirmé qu’il sortira deux albums en 2022. MGK a annoncé la sortie prochaine du produit produit par Travis Barker Né avec des cornes en août dernier, et a fourni le premier avant-goût de l’album peu de temps après avec le single « Découpes en papier ».

MGK a annoncé qu’il sortirait de la nouvelle musique au début de 2022. « La seconde où vous ouvrez les yeux et que nous sommes en 2022, vous aurez quelque chose à écouter », a-t-il déclaré.

Cependant, le 31 décembre, il a annulé cette date de sortie dans un tweet. « Je sais que la rumeur était que je laissais tomber le réveillon du Nouvel An mais… rendez-vous en 2022 », a-t-il écrit. Puis, le 2 janvier, il a suivi l’affaire en tweetant : « Deux albums cette année ».

Chaque fois que le premier des deux LP tombera, il servira de suivi aux années 2020 Billets pour Ma Chute, la première collaboration de Kelly avec le batteur de Blink-182 Travis Barker, qui a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 lors de sa sortie, et a donné naissance aux singles « Bloody Valentine », « Concert for Aliens » et « My Ex’s Best Friend », assisté par Blackbear. »

Alors que 2021 touchait à sa fin, MGK a annoncé le casting de son prochain film musical Taurus, y compris sa petite amie Megan Fox, Naomi Wild, Lil Tjay, et plus encore.

De retour en novembre, MGK a travaillé en étroite collaboration avec Schecter designers pour créer la guitare rose MGK Tickets To My Downfall, qui est désormais disponible pour les fans et les musiciens.

Cette hache est dotée d’un corps en aulne et d’un manche boulonné en érable de roche canadien doté de tiges de renfort en fibre de carbone pour plus de stabilité et a été façonné selon un profil mince en « C » pour un solo et un confort à grande vitesse. La construction de l’articulation du manche permet un accès facile aux frettes supérieures et la touche en ébène de rayon de 14″ offre toute la chaleur, le maintien et la jouabilité sans effort que vous pourriez souhaiter.

Le « Machine Gun Kelly signature PT » dispose également d’un micro Schecter Pasadena Plus surbobiné en position chevalet qui délivre un son moderne qui a un punch agressif et équilibré lorsqu’il est conduit, mais aussi des médiums et des aigus clairs et moelleux, permettant de nombreuses options qui vont d’épais et croustillant à jangly et brillant, et les commandes simplifiées disposent d’un contrôle du volume et d’un coupe-circuit, offrant un contrôle complet de votre son au bout de vos doigts.

