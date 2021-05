Machine Gun Kelly confirmée pour le festival ALT + LDN de Clapham

Les goûts de Machine Gun Kelly, Playboi Carti, Architects et Lil Yachty ont tous été annoncés pour la première édition du festival ALT + LDN, qui aura lieu à Clapham cet été.

Le festival, qui, selon les organisateurs, est «forgé à partir du monde incontournable du hip-hop et de la culture alternative», aura lieu le lundi 30 août sur le Clapham Common à Londres. les goûts de The Kid Laroi et Ski Mask The Slump God. Découvrez l’événement site officiel pour plus d’informations.

“Une culture. Une révolution de la jeunesse moderne. Le rapprochement de l’influence et de l’importance pour un festival pas comme les autres – ALT + LDN rassemble tout », ont déclaré les organisateurs de l’événement dans un communiqué officiel. «Que ce soit dans le hip-hop, le rock ou l’alternative, tout tourne autour de l’ici et maintenant.»

Pendant ce temps, hier a vu Kelly début d’une nouvelle piste «Love Race». La chanson, qui met en vedette Kellin Quinn et Travis Barker, fait suite à la collaboration CORPSE du mois dernier «Daywalker!», qui a marqué le premier single de MGK en 2021. Son dernier album studio, Tickets To My Downfall, est sorti en septembre 2020.

Machine Gun Kelly doit également se produire aux festivals Reading & Leeds en août aux côtés des têtes d’affiche Liam Gallagher, Stormzy, Post Malone, Catfish & The Bottlemen et Queens Of The Stone Age. Hier, il a également annoncé sa tournée américaine “ Tickets to My Downfall ” à l’automne 2021. Prévu pour commencer le 9 septembre à Minneapolis, Minnesota à The Armory, son trek de 28 villes comprendra des arrêts à New York, Los Angeles, Dallas et Denver. Pour la finale de la tournée, MGK se produira dans sa ville natale de l’Ohio dans le plus grand lieu de la ville, The Rocket Mortgage Fieldhouse. Des invités spéciaux accompagneront également l’étoile polymathe tout au long des dates, allant de carolesdaughter, jxdn et KennyHoopla.

Le mois dernier, MGK a également annoncé le lancement prochain de son vernis à ongles unisexe intitulé UN / DN en collaboration avec Unlisted Brand Lab.