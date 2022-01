Machine Gun Kelly dit qu’il a prédit son histoire d’amour avec Megan Fox

Comme les fameuses flammes jumelles ont été allumées !

mitrailleuse kelly partage les doux détails sur la façon dont lui et sa petite amie Megan Fox premier connecté. Lors de son apparition dans un récent épisode de The Drew Barrymore Show, le rappeur (dont le vrai nom est Boulanger Colson) a décrit comment ils se sont rencontrés en tant que co-stars du film Midnight in the Switchgrass, réalisé par Ret tout emmett en 2020.

« Nous tournions un film et la seule raison pour laquelle j’ai pris le film est » parce qu’ils étaient comme » Il y a des scènes avec Megan Fox « , a admis la femme de 31 ans à animer Drew Barrymore. « Je me suis dit : ‘Je vais prendre le film.' »

Pendant le tournage, Kelly a admis qu’il traînait devant la caravane de l’actrice en attendant que quelque chose se passe. Fox l’a finalement invité dans sa caravane pour le déjeuner, et bien que le chanteur de « Bloody Valentine » ait fait semblant d’être surpris, il a dit qu’il savait que cela allait arriver parce que son « intestin a toujours raison ».