Machine Gun Kelly et Black Pumas exploités pour la série de concerts de la NFL Draft

La NFL a annoncé la composition de sa série de concerts NFL Draft 2021 qui débutera à Cleveland le jeudi 29 avril et se poursuivra jusqu’au vendredi 1er mai. Mitrailleuse Kelly, Duo rock et soul nominé aux Grammy Awards Pumas noires et le groupe de rock de Nashville Kings of Leon. L’événement sera organisé par le Rock & Roll Hall of Fame.

Kings of Leon se produira le 29 avril, ouvrant le week-end au Draft Theatre le soir de l’avant-projet. La deuxième nuit, après la conclusion du troisième tour, les Black Pumas se produiront au même endroit. Le duo s’est déjà produit aux Grammy Awards 2021 où il a été nominé pour trois prix, dont Record of the Year, Album of the Year et Best American Roots Performance.

Machine Gun Kelly clôturera le week-end avec une performance après la conclusion de la manche 7. Le rappeur devenu punk rocker interprétera des chansons de son album en tête des charts Billets pour ma chute, qui a engendré des succès tels que “My Ex’s Best Friend” avec Blackbear, “Forget Me Too” avec Halsey et “Bloody Valentine”.

Machine Gun Kelly a récemment sorti son premier single de l’année et sa première sortie depuis Tickets to my Downfall (SOLD OUT Deluxe), “Gardien de jour!»Mettant en vedette la star de YouTube CORPSE, connue par les fans sous le nom de Corpse Husband. La chanson occupe actuellement la 15e place du classement Billboard’s Hot Alternative Songs, où elle a atteint un sommet de la 8e après sa sortie.

Le repêchage de la NFL 2021 se tiendra dans plusieurs endroits du centre-ville de Cleveland avec des scènes construites près du stade FirstEnergy. Le lac Érié servira de toile de fond au Draft Theatre.

Les performances du week-end seront diffusées intégralement sur le site officiel de la NFL ainsi que sur l’application de la ligue et la page Facebook. Des parties télévisées des ensembles seront diffusées parallèlement au projet de couverture sur le réseau NFL, ESPN et ABC.

Écoutez le meilleur de Machine Gun Kelly sur Apple Music et Spotify.