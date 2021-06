Machine Gun Kelly et George Clinton joueront au SummerStage de New York

La populaire série de concerts et d’événements en plein air de New York SummerStage fait son retour à partir du 17 juin.

Prévu jusqu’au 21 septembre, le programme comprendra plus de 30 événements, dont des concerts de Mitrailleuse Kelly, George Clinton, Patti Smith, Erica Campbell et plus encore. Les fans peuvent demander des billets pour les spectacles SummerStage, certains spectacles gratuits et certains spectacles-bénéfice payants, à partir du lundi 7 juin sur le site officiel de la City Parks Foundation.

«Nous sommes ravis de ramener SummerStage pour que tous les New-Yorkais puissent profiter en personne, à l’extérieur, dans les parcs à nouveau cet été. Les artistes qui se produisent cet été représentent un véritable sentiment de résilience dans leur propre art et un lien profond avec la ville de New York », a déclaré la directrice artistique exécutive de SummerStage Erika Elliott.

« Alors que nous avons continué à présenter des artistes de tous les genres au cours de la dernière année avec SummerStage Anywhere numériquement, nous sommes impatients de fournir aux artistes la plate-forme pour se produire devant un public en direct et de rassembler les communautés pour profiter de l’expérience en direct et animée qui est vraiment unique à notre ville et notre festival.

Les événements SummerStage 2021 auront lieu sur des sites extérieurs à New York, notamment Rumsey Playfield, Marcus Garvey Park et Coney Island Amphitheatre.

« L’année dernière a été extrêmement difficile pour notre ville, mais les parcs de la ville de New York ont ​​fourni le répit nécessaire. Désormais, nos parcs nous aideront à nous réengager les uns avec les autres, générant l’énergie unique qui n’est déclenchée que par l’expérience collective de performances en direct », a déclaré Heather Lubov, directrice exécutive de la City Parks Foundation. « La programmation SummerStage de cette année reflète la ténacité et l’esprit de notre ville, son dynamisme et sa créativité. Nous sommes ravis d’être de retour.

Indigo Girls, Dawes, Galactic, Tito Nieves, La India, Met Opera Summer Recital et plus figurent également dans la programmation SummerStage 2021. Il y aura une célébration de New York DJ Funk Flex avec l’artiste R&B Ginuwine et plus encore.

Pour plus d’informations et pour consulter la brochure complète SummerStage 2021, visitez le site Web de la City Parks Foundation.