Machine Gun Kelly et Megan Fox enchaînées par les clous

Enchaîné à la hanche… ou, clous ?

Machine Gun Kelly et Megan Fox se sont liés – littéralement – ​​lors de la soirée de lancement de sa nouvelle ligne de vernis à ongles unisexe, UN/DN LAQR, à West Hollywood, Californie, samedi soir.

Les tourtereaux sont sortis sur le tapis rouge dans des ensembles noirs assortis, avec une chaîne en argent les attachant ensemble par leurs ongles en peau de serpent 3D audacieux.

Leur artiste des ongles, Brittney Boyce, a révélé via Instagram que le look avait été obtenu en utilisant trois teintes de la collection MGK : « Party Favor », « 25 to Life » et « Depressionist ».

« Après les ongles [were] sec, j’ai utilisé un perceur d’ongles pour percer leurs deux ongles roses et leur ai ajouté des anneaux, afin que je puisse leur attacher deux chaînes, afin qu’ils soient enchaînés ensemble », a expliqué le fondateur de Nails of LA.

MGK (de son vrai nom : Colson Baker) semblait également arborer un nouveau visage près de son menton lors de l’événement, auquel assistaient également des stars comme Avril Lavigne, Charli et Dixie D’Amelio, Chase Hudson et Jessie Jo Stark. On ne sait pas si l’encre est réelle, ou juste une autre de ses singeries sauvages.

Le rockeur de « Bloody Valentine », 31 ans, avait déjà fait la une des journaux pour avoir peint sa langue en noir aux Billboard Music Awards 2021, arborant des acryliques d’une netteté remarquable aux iHeartRadio Music Awards et troller les fans avec une fausse tête rasée et un tatouage de crâne pour son « Papercuts » » Clip musical.

Quant à savoir pourquoi MGK coordonne fréquemment son nail art avec Fox, 35 ans ? « Ils aiment s’assortir… [it’s] leur truc », a déclaré Boyce à Page Six Style en mai.

« C’est l’un de mes clients préférés », s’est-elle exclamée. « Je reçois beaucoup de gens qui me demandent simplement : « Qu’est-ce qu’il y a dedans ? » et puis je leur dis et puis nous le faisons. Mais pour lui, je dois vraiment anticiper, car il est tellement artistique et il a tellement de bonnes idées. »

Elle a ajouté : « C’est vraiment agréable d’avoir [someone] qui me pousse au-delà, avec laquelle je peux être plus audacieux et créatif.